VIDEO „Prieteni pe viață, forjați în luptă”. Cântărețul pro-Kremlin îi dedică o odă și lui Kim Jong Un

Cântărețul Yaroslav Dronov, cunoscut și sub numele de Shaman (în centru), în Moscova, Rusia, pe 20 iulie 2025. FOTO: Yevgeny Messman / Zuma Press / Profimedia

Starul pop rus Shaman a lansat o nouă melodie în care îl laudă pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, piesa fiind interpretată în timpul unui concert la Phenian săptămâna trecută, potrivit relatărilor din presa rusă și clipurilor video difuzate miercuri seară, scrie The Moscow Times.

Shaman a făcut parte dintr-un grup de cântăreți și dansatori ruși invitați să cânte în fața lui Kim la un eveniment care marca cea de-a 80-a aniversare a Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord.

„Kim Jong Un a urcat pe scenă și le-a mulțumit artiștilor ruși pentru prestația lor reușită”, a scris agenția de știri oficială Korean Central News Agency (KCNA), publicând fotografii de la eveniment.

Versurile care se pot auzi într-un fragment din cântec, publicat miercuri de un canal de pe aplicația de mesagerie Telegram dedicat culturii pop ruse, îl descriu pe Kim drept un lider înțelept și un salvator național.

Russian “patriotic” pop star Shaman has performed a new song in Pyongyang.

The chorus goes:



“Comrade Kim Jong Un, Comrade Kim Jong Un,

he leads Korea forward.

And in step with him, in step with him,

marches all the people.”



— Brian McDonald (@27khv) October 15, 2025

„În anii grei de război, ca soldații unui regiment, două țări – Coreea și Rusia – au devenit prieteni pe viață, forjați în luptă”, cântă Shaman. Versiunea completă de trei minute a piesei a apărut ulterior pe canalul de știri Kontekst, de pe Telegram.

Coreea de Nord a devenit unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei, după invazia pe scară largă declanșată de trupele ruse în Ucraina.

Potrivit oficialilor serviciilor occidentale de informații, Phenianul a furnizat Moscovei obuze de artilerie și rachete, iar anul trecut a trimis trupe în regiunea Kursk, din sud-vestul Rusiei, pentru a ajuta la respingerea forțelor ucrainene.

Shaman a cântat pentru prima dată la Phenian în august, la un eveniment care marca 80 de ani de la eliberarea Coreei de sub dominația colonială japoneză.

🇷🇺🤝🇰🇵 Russian singer Shaman performed in North Korea in the presence of Kim Jong Un.

— Roberto (@UniqueMongolia) August 16, 2025

O versiune similară a noii sale melodii ar fi fost interpretată în timpul unui miting, organizat în estul Ucrainei aflat sub ocupația forțelor ruse.

Cunoscut pentru hituri patriotice precum „Ya Russky” („Sunt rus”) și „Moi Boy” („Lupta mea”), Shaman, al cărui nume real este Yaroslav Dronov, a devenit în Rusia un simbol al naționalismului pe timp de război.

În 2022, i s-a interzis intrarea în Canada, Uniunea Europeană și Australia. Presa a relatat că a anulat mai multe concerte din Rusia pentru a participa la spectacolul de săptămâna trecută de la Teatrul de Artă Mansudae din Phenian.