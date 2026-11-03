VIDEO Prima mașină din China care primește 0 stele la un test de siguranță

Noua generație de automobile produse în China s-a remarcat în ultimii ani, cu foarte puține excepții, prin rezultate foarte bune la testele de siguranță. EuroNCAP, organizația independentă care testează mașinile din Europa, a remarcat în repetate rânduri nivelul ridicat al sistemelor de siguranță de pe aceste mașini, care au primit, în cele mai multe cazuri, 5 stele. Pe partea cealaltă a globului, în America de Sud, un test făcut de LatinNCAP a adus primul scor de 0 stele pentru o mașină chinezească, conform datelor Profit.ro.

Chery Tiggo 2, o mașină de segment B, comparabilă cu VW T-Cross, a trecut printr-un test de impact care i-a adus un scor greu de suportat. Zero stele au anunțat specialiștii LatinNCAP, organizația corespondentă cu EuroNCAP, la finalul testelor, din cauza problemelor severe pe care le-a avut mașina.

Rezultatele testului au fost publicate la finalul lunii octombrie și au anunțat că mașina nu îndeplinește nici măcar standardele de bază de siguranță.

Mai multe detalii pe Profit.ro.