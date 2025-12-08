VIDEO Prima reacție a liderului PSD după înfrângerea lui Daniel Băluță. „Este un scor care nu ne satisface” / Ce a spus despre victoria lui Ciolacu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul a câștigat în 12 dintre cele 14 locuri din țară în care au avut loc alegeri duminică. Vorbind despre situația din Capitală, el a spus că rezultatul obținut de Daniel Băluță, clasat pe poziția a 3-a, este în zona „scorului politic” al formațiunii. „Este un scor care nu ne satisface”, a recunoscut social-democratul, menționând că acesta poate reprezenta totuși „o bază de pornire pentru reconstrucția organizației din București”.

Liderul PSD l-a felicitat pe liberalul Ciprian Ciucu pentru victorie.

„Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la București. Îl felicit pe Daniel Băluță, de asemenea, pentru faptul că a dus o campanie corectă. Atitudinea sa a fost una corectă, noi am crezut și credem în continuare că Bucureștiul are nevoie de soluții de modernizare. Bucureștenii au decis și Ciprian Ciucu este în mod evident (…) noul primar general. Îi urez succes”, a declarat Sorin Grindeanu, duminică noapte, într-o conferință de presă.

El a precizat că Daniel Băluță va rămâne la conducerea organizației PSD București.

„Avem un scor care este în scorul, să spunem, politic, ceea ce înseamnă o bază bună de pornire pentru reconstrucția organizației București (…). N-ai cum să consideri faptul că ești pe locul 3 o victorie. Evident că este o înfrângere”, a adăugat Grindeanu.

Întrebat de HotNews cum își explică faptul că Daniel Băluță a câștigat doar Sectorul 4, iar ceilalți doi primari PSD de sector și Vlad Popescu Piedone nu au reușit să mobilieze electoratul, Sorin Grindeanu a spus că trebuie făcută „o analiză”.

„E o analiză pe care va trebui să o facem în organizația București, evident. Poți să spui că inclusiv pe Sectorul 4 aproximativ la egalitate (…), dar în mod evident trebuie să facem o analiză să vedem de ce s-au întâmplat lucrurile acestea și ce n-a funcționat”, a spus președintele PSD.

Liderul PSD l-a felicitat pe Marcel Ciolacu

Sorin Grindeanu a spus că victoria lui Marcel Ciolacu de la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău „arată că PSD continuă să conducă” în zonele considerate „fiefuri PSD”.

„Astăzi au fost la vot într-un număr, spun eu, rezonabil, pe ploaie, pe frig, au mers și și-au exprimat votul. Legat de rezultate, dați-mi voie să încep prin a-l felicita pe Marcel Ciolacu, 52%, un rezultat foarte bun, un rezultat care arată că PSD continuă să conducă în fiefurile pe care dumneavoastră și noi le considerăm fiefuri PSD. Sigur, nu pot să trec chiar așa repede peste faptul că, în Buzău, Marcel Ciolacu a avut contracandidat comun, candidat comun PNL-USR, care a luat 10%”, a mai declarat președintele PSD.