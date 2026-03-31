VIDEO Sorin Grindeanu, prima reacție după ce fostul lui șef de cabinet a fost vizat de percheziții DNA: „Îmi doresc să fie nevinovat”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a comentat scurt, marți, cazul fostului său șef de cabinet de la Ministerul Transporturilor, Cristian Anton, actual director al Autorității Rutiere Române, vizat de DNA într-un dosar de corupție în care sunt cercetați funcționari ai instituției.

Cristian Anton, în prezent șef al Autorității Rutiere Române (ARR), este un apropiat al lui Sorin Grindeanu, conform unei investigații Snoop.ro.

„Am văzut în această dimineață… Cine nu respectă legea, să plătească. Nu știu amănunte. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat. Dar, repet, dacă cineva greșește… Nu contează că a fost șef de cabinet sau ministru și așa mai departe. Cine nu respectă legea plătește”, a spus, marți, la Brașov, Sorin Grindeanu, răspunzând unei întrebări din partea presei.

Potrivit Snoop, Cristian Anton, 57 ani, a declarat venituri de la Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Transporturilor, podul de la Calafat, Aeroportul Traian Vuia din Timișoara și o companie de apă din Călărași. Este un apropiat al șefului PSD, căruia i-a fost coleg de consiliu local acum aproape două decenii, apoi i-a devenit șef de cabinet.

Din suma totală câștigată în fiecare lună, aproape jumătate e indemnizația de la firma Danube Bridge, cea care gestionează podul de la Calafat, unul dintre cele două de peste Dunăre spre Bulgaria.