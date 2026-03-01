VIDEO Primele manifestări de bucurie ale iranienilor după anunțul morții lui Khamenei

Informațiile neoficiale despre moartea ayatollahului Ali Khamenei i-au făcut pe iranieni să iasă la ferestre și să strige de bucurie. După ce uciderea liderului suprem al Iranului a fost anunțată și de Donald Trump, grupuri de oameni și-au învins frica de forțele de represiune și au ieșit pe străzi.

Ovații și strigăte de bucurie s-au auzit la Teheran sâmbătă seară, potrivit unor martori, după ce au apărut informații privind posibila moarte a ayatollahului Ali Khamenei, în urma atacurilor israeliano-americane.

Locuitorii capitalei Iranului au aplaudat de la ferestre și ovații au început să se audă după ora locală 23.00 pe străzile din mai multe cartiere ale Teheranului, scrie AFP.

Some residents of Tehran celebrating following reports of the death of Ali #Khamenei, Iran’s Supreme Leader. pic.twitter.com/fkKUGcgaqm — Kaveh Ghoreishi (@KavehGhoreishi) February 28, 2026

Strigătele și scandările de la ferestre au devenit o modalitate frecventă de manifestare a ostilității față de regim, după ce forțele de represiune au înăbușit manifestațiile de amploare din decembrie – ianuarie.

Primele informații legate de ieșirea din nou pe străzi împotriva regimului au venit din capitala provincială Karaj. Un clip postat pe X și verificat de către BBC Persian arată un grup de iranieni din Karaj care au ieșit în stradă să sărbătorească moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Se pare că imaginile au fost filmate înainte ca președintele Donald Trump să anunțe moartea ayatollahului, însă timp de câteva ore au circulat informații neoficiale, venite inițial din Israel.

Huge celebrations in the streets of Iran over Khamenei’s death, despite fighter jets maneuvering in the skies above. pic.twitter.com/yaI5MkBgdP — مملکته (@mamlekate) February 28, 2026

După anunțul lui Trump, oamenii au ieșit în stradă și la Teheran, strigându-și bucuria, în timp ce șoferii claxonau.