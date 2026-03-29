VIDEO. Primul scurt mesaj public al lui Klaus Iohannis după o lungă perioadă de absență

Fostul președinte al României a fost surprins de jurnaliști în Sibiu, când ieșea de la Biserică de la slujba de Florii.

Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au participat duminică la slujba de Florii la Biserica romano-catolică din centrul Sibiului, acolo unde fostul președinte merge de obicei, relatează publicația loicală Ora de Sibiu, citând Adevărul.

Fostul cuplu prezidențial a intrat la slujbă pe o ușă laterală a bisericii, din pasaj.

La plecare, Iohannis s-a îndreptat spre jurnaliști și a avut și un scurt mesaj de transmis: „Vă doresc tuturor sărbători pascale fericite și multă sănătate”. Apoi, acesta a evitat întrebările jurnaliștilor care l-au întrebat ce mai face. A răspuns sec, cu „Mulțumesc”.

A făcut apoi câteva fotografii cu localnicii, după care s-a îndreptat spre mașină.





