Explozia din Rahova. Cum explică Distrigaz că a descoperit, după explozie, că sigiliul pus pe robinetul de gaze al blocului fusese rupt

Robinetul de branșament pe care Distrigaz a aplicat sigiliul după ce a oprit alimentarea cu gaze nu a fost afectat de explozie, spun reprezentanții companiei, într-un nou comunicat de presă. După intervenția unui agent ajuns în teren vineri dimineață s-a descoprit că sigiliul fusese rupt, spune compania.

„Agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie, ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgențe, a constatat că sigiliul aplicat ca urmare a intervenției de pe 16 octombrie fusese rupt, din cauza unei intervenții neautorizate. Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind de altfel protejat de o firidă”, se arată în comunicatul companiei.

Inițial ANRE transmitea vineri dimineață că echipele Distrigaz au ajuns la blocul din Rahova îînainte de explozie, însă la scurt timp șeful DSU Raed Arafat a contrazis instituția și a spus că echiopele Distrigaz au ajuns după explozie. Ulteiror, Distrigaz a transmis că echipa de intervenție nu a ajuns înainte de explozie, ci chiar în momentul deflagrației.

Obligația de a repara instalația revine consumatorilor

Distrigaz mai precizează acum că, în conformitate cu legislația în vigoare, are obligația de a pune în siguranță imobilul prin întreruperea alimentării cu gaze naturale până la remedierea, de către o firmă autorizată de ANRE.

De asemenea, clientului îi revin următoarele obligații:

să întreţină şi să exploateze în condiții de siguranță instalaţia de utilizare a gazelor naturale,

să asigure efectuarea verificărilor şi reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale,

să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE,

să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoşi care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea şi repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizaţi de organisme abilitate.

Pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației interioare de utilizare;

transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

Distrigaz Sud Rețele colaborează cu organele de anchetă prin punerea la dispoziție a tuturor informațiilor solicitate de acestea, se mai arată în comunicat.

HotNews a întrebat operatorul de distribuție, Distrigaz Sud, cine este firma care trebuia să realizeze aceste lucrări în cazul blocului din Rahova și dacă au fost respectate prevederile legale. Distrigaz nu a răspuns până la ora publicării acestui articol.

Metodologia ANRE: Firma care realizează lucrările trebuie să rămână la fața locului până la eliminarea completă a gazelor

Anterior, HotNews a scris că asociația de proprietari din blocul din Rahova unde a avut loc explozia trebuia să aibă, conform legii, un contract cu o firmă agreată de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) pentru revizia instalațiilor de gaze.

Scurgerile de gaze sunt tratate ca fiind o situație de urgență în alimentarea cu gaze, astfel că există o metodologie ANRE care spune exact cine și ce trebuie să facă în astfel de situații.

Această procedură a fost aprobată prin ordinul ANRE nr. 179/2015 și prevede că orice consumator de gaze, Asociația de Proprietari în acest caz, este obligat să încheie un contract cu o firmă autorizată de ANRE pentru execuția și verificarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Conform aceluiași ordin, în cazul în care se detectează scurgeri de gaze, asociația de proprietari anunță operatorul economic autorizat.

După ce realizează verificarea, firma are următoarele obligații:

să anunțe imediat operatorul de distribuție (Distrigaz Sud în această speță – n.r.) prin serviciul Tel Verde despre scurgerile de gaze.

să ia de urgență măsuri care includ: interzicerea fumatului întreruperea alimentării cu gaze: prin robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz aerisirea încăperilor afectate menținerea prezenței în zonă până la eliminarea totală a gazelor extinderea controlului la zona de influență, pentru a verifica dacă există infiltrări suplimentare



În plus, după remedierea defecțiunii, firma respectivă trebuie să efectueze din nou verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare și să completeze Fișa de evidență corespunzătoare. Dacă este necesar, se aplică probe de rezistență și etanșeitate conform normelor tehnice aplicabile, înainte de restabilirea alimentării cu gaze.

Potrivit metodologiei ANRE, scurgerile de gaze sunt tratate ca situații de urgență și responsabilitatea revine operatorului economic autorizat care realizează verificările, sub coordonarea operatorului de distribuție.