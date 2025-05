VIDEO Prințesa Kate a dezvăluit care a fost „sanctuarul” său în lupta cu cancerul

Kate, Prințesa de Wales a Marii Britanii, a declarat că natura a fost „sanctuarul” său în ultimul an, în care a făcut chimioterapie împotriva cancerului, transmite Reuters.

Pe contul de X al prințesei Kate și al prințului William a fost publicat, luni, un videoclip cu cuplul regal și peisaje din țară pentru a marca Săptămâna Conștientizării Sănătății Mintale, o temă majoră pentru cei doi.

„În ultimul an, natura a fost sanctuarul meu”, a afirmat Kate.

„Capacitatea lumii naturale de a ne inspira, de a ne hrăni și de a ne ajuta să ne vindecăm și să creștem este nelimitată și a fost înțeleasă de generații”, a mai spus Prințesa de Wales.

SPRING.



This year’s Mental Health Awareness Week, we are celebrating humanity’s longstanding connection to nature, and its capacity to inspire us and help us to heal and grow in mind, body and spirit.



As we confront the challenges of an increasingly complex and digital world,… pic.twitter.com/lmxzxJUsiO