VIDEO Procurorul care a cerut peste 2.000 de ani de închisoare pentru rivalul lui Erdogan, numit de președinte ministru al justiției. Violențe în parlament

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a numit miercuri ministru al justiției pe Akin Gurlek, procurorul-șef din Istanbul care s-a aflat în spatele represiunii fără precedent ce a vizat principalul partid de opoziție, potrivit Reuters.

În mandatul de procuror-șef al lui Gurlek, numit în funcție în 2024, a avut loc un val de arestări și anchete împotriva Partidului Republican al Poporului (CHP), fiind deschise dosare inclusiv pe numele primarului din Istanbul, Ekrem Imamoglu, care este închis de când a fost arestat, în martie 2025. Imamoglu este considerat principalul rival politic al președintelui Erdogan.

Într-un rechizitoriu de peste 4.000 de pagini din noiembrie 2025, Gurlek a cerut condamnarea lui Imamoglu la peste 2.000 de ani de închisoare, acuzându-l că a condus o vastă rețea de corupție. Anchetele împotriva primarului au provocat cele mai ample proteste de stradă din Turcia din ultimul deceniu.

Primul termen de judecată din dosar, în care sunt acuzați de fapte de corupție sute de inculpați asociați municipalității din Istanbul, va avea loc luna viitoare.

Scandal în Parlament

În Parlamentul Turciei, unde parlamentarii opoziției au protestat împotriva numirii lui Gurlek, a izbucnit o încăierare înainte de depunerea jurământului.

Turkish parliament today 😉



pic.twitter.com/wUUci0cOpq — Nervana Mahmoud (@Nervana_1) February 11, 2026

În prima remaniere guvernamentală după alegerile de la jumătatea anului 2023, Gurlek l-a înlocuit la Ministerul turc al justiției pe Yilmaz Tunc, al cărui prim mandat de parlamentar datează din 2007.

Totodată, conform Monitorului Oficial, guvernatorul provinciei Erzurum, Mustafa Ciftci, a fost numit de Erdogan în funcția de ministru de interne, înlocuindu-l pe Ali Yerlikaya, care fusese guvernator al Istanbulului înainte de a deveni ministru.

Reacția opoziției

În cadrul represiunii din mandatul de procuror-șef al lui Gurlek au fost arestați sute de membri de partid și oficiali aleși. Partidele de opoziție, organizații pe drepturile omului și unele guverne străine au criticat campania, numind-o antidemocratică și politizată. Guvernul a negat acuzațiile, susținând că sistemul de justiție este independent.

Ozgur Ozel, lider al CHP, a spus că numirea lui Gurlek în funcția de ministru al justiției duce mai departe „tentativa de lovitură judiciară de stat”.

„Nu vom capitula… Nu ne pot opri marșul spre putere”, le-a spus Ozel reporterilor.