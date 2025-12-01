VIDEO Protest anti-corupție la Sofia. Zeci de mii de bulgari cer în stradă demisia guvernului

Zeci de mii de persoane au protestat, luni, la Sofia, împotriva guvernului Bulgariei, marcând altfel intensificarea unei mișcări anti-corupție în cea mai săracă țară a Uniunii Europene, mișcare care vizează în special proiectul bugetului pe anul 2026, scrie AFP.

Protestatarii au ieșit pe străzile capitalei Bulgariei pe 26 noiembrie pentru a manifesta contra proiectului de buget care prevede o creștere a salariilor în sectorul public și creșteri de impozite. Criticii proiectului de buget cred că gestionarea finanțelor publice este atât de coruptă încât măsurile nu ar face decât să consolideze corupția.

Manifestația de luni este cea mai amplă din ultimii ani, protestatarii adunându-se în piața din fața Parlamentului, cu pancarte prin care cereau demisia guvernului.

At least 40 000 gather in #Sofia #Bulgaria to protest against the inadequacy of the current government’s fiscal policy & proposals for higher taxes and higher financial burden on the local businesses. pic.twitter.com/Gr2dw5tLn0 — Alexander Stoyanov (@Al_Stoyanov) December 1, 2025

„Suntem aici pentru a manifesta pentru viitorul nostru. Vrem să fim o țară europeană, nu una guvernată de corupție și de mafue”, a declarat Vențislava Vasileva, o studentă de 21 de ani. Un tânăr de 24 de ani, Ghiorghi, angajat la o bancă, spune că protestează împotriva „aroganței” de care dau dovadă conducătorii țării.

Manifestații similare au loc și în alte orașe ale Bulgariei, potrivit presei locale.

Guvernul bulgar ar trebui să vină în această săptămână cu amendamente la proiectul de buget, după ce a promis să nu adopte măsurile contestate, precum creștere contribuțiilor de asigurări sociale.

Odată cu intrarea Bulgariei în zona euro pe 1 ianuarie, acest buget va fi primul calculat în euro.

„Dacă guvernul gestionează situația într-o manieră rațională, ar trebui să supraviețuiască acestei crize”, a declarat Daniel Smilov, politolog și director de programe la Centrul de Strategii Liberale.

El a adăugată că noile numiri din sistemul judiciar erau așteptate de mai multă vreme și „necesare pentru a calma îngrijorările care se referă la incapacitatea statului de a reacționa la cazurile de corupție”.

Bulgaria este printre statele membre UE cele mai corupte, alături de Ungaria și România, potrivit indicelui de percepere a corupției a organizației Transparency International.