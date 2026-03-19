VIDEO Protest spontan la șantierul naval Mangalia. „Sunt peste trei luni de când nu și-au luat salariile”

Zeci de angajați protestează joi dimineață în incinta șantierului naval Damen Mangalia, nemulțumiți de faptul că este a treia lună la rând în care nu și-au primit salariile, transmite Ziua Constanța.

Ultimul protest din cauza banilor a fost pe 27 februarie, când angajații trecuseră de două luni fără să primească salariile.

„Sunt câteva sute de salariați nemulțumiți că de peste trei luni nu și-au primit salariile. Ei au mai protestat și recent, în urmă cu aproximativ două-trei săptămâni și periodic protestează deoarece tot așteptăm să se aprobe fondul de garantare și normele pentru aplicarea legii pentru a primi banii de la AJFM și se tot amână”, a declarat Laurențiu Gobeajă, președintele Sindicatului Liber Navalist, citat de Ziua Constanța.

Șantierul naval Damen Mangalia este în insolvență din 2024. Guvernul a adoptat în februarie, la inițiativa Ministerului Muncii, un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Se anunța atunci că peste 5.000 de angajați de la companii precum Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă.

„Nu primim răspunsuri. Am fost la Ministerul Economiei, ni s-a promis că în două săptămâni se vor rezolva problemele. Au trecut nu două, ci trei săptămâni de la momentul respectiv și situația e la fel de gravă. Nu s-a schimbat cu nimic”, a mai spus Laurențiu Gobeajă.

„Majoritatea au reluat activitatea încă de astă-toamnă într-un număr semnificativ, au muncit pe burta goală, cum spun oamenii, au muncit fără să fie plătiți. Sunt peste trei luni de când ei nu și-au mai luat salariile și tot așteptăm ca prin fondul de garantare să se plătească aceste drepturi restante, dar acest lucru nu se întâmplă, pentru că nu se iau decizii la nivel de guvern”, a mai reclamat acesta.

„Stau în Parlament și se ceartă pe legea bugetului, în loc să dea niște avize ca oameni să-și preținească drepturile salariale”, a mai reclamat liderul de sindicat.