VIDEO Manifestații violente pro-palestiniene în Italia. Gara din Milano a fost ocupată temporar de protestatari

Docheri aflați în grevă au blocat drumurile de acces către porturile din Italia, iar violențe au apărut la un protest pro-palestinian în centrul orașului Milano, protest organizat de sindicate împotriva ofensivei Israelului din Gaza, informează Reuters.

Docherii susțin că vor să împiedice folosirea Italiei ca țară de tranzit pentru transporturile de arme și alte echipamente către Israelul aflat în război cu Hamas în Gaza.

Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor care s-au adunat în jurul gării centrale din Milano, iar presa italiană relatând că demonstranții au încercat să oprească circulația pe o autostradă din apropierea orașului Bologna. În Napoli, au fost ciocniri cu poliția atunci când protestatarii au forțat intrarea în gară, unii dintre ei reușind să ajungă pe șine și să provoace astfel întârzieri în circulația trenurilor.

Alte mii de oameni au ieșit pe străzi și în alte orașe, școlile au fost închise și au apărut perturbări ale transportului în comun. La Genoa, în nord-vestul Italiei, la o manifestație de câteva sute de persoane din zona portului, au fost fluturate steaguri palestiniene. La Livorno intrarea în port a fost blocată, iar un protest similar a avut loc și la Trieste, în nord-estul țării.

❗️Milano, manifestanti sfondano i cancelli della stazione centrale: scontri con la polizia (AGTW). pic.twitter.com/2yG4Ab7wyp — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 22, 2025

„Poporul palestinian continuă să ne dea încă o lecție de demnitate și rezistență. Învățăm de la ei și încercăm să ne aducem și noi contribuția”, a spus Ricky, un protestatar din Genoa, membru a Asociației Autonome a Lucrătorilor Portuari.

Trenurile regionale către Roma au avut întârzieri sau chiar au fost anulate, însă liniile de metrou au funcționat normal, la fel și cele din Milano.

Guvernul de dreapta al Giorgiei Meloni este un suporter tradițional al Israelului în Europa și a exclus recunoașterea statului palestinian.

Ministrul Transporturilor Matteo Salvini a minimalizat impactul protestelor asupra rețelei feroviare și i-a lăudat pe cei care au mers la muncă. „Greva de astăzi a provocat anularea unui număr limitat de trenuri. Mobilizarea politică a sindicaliștilor de extremă-stângă nu poate afecta milioane de muncitori”, a spus Salvini.