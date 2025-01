VIDEO Protestele din Serbia se amplifică. Manifestanții îndeamnă la grevă generală în toată țara. Mai multe școli, librării și restaurante s-au închis în semn de susținere a protestelor

Mii de elevi și studenți s-au adunat, vineri, în Belgrad, în fața guvernului, unde au păstrat 15 minute de tăcere ca omagiu pentru cele 14 persoane care au murit, în noiembrie, în urma prăbuşirii unei părţi a acoperişului exterior al unei gări din Novi Sad (nordul Serbiei), scrie Reuters.

După momentul de liniște, manifestanții au plecat în marș prin Belgrad. După mai multe săptămâni de proteste, ei au făcut apel la grevă generală, pentru a atrage atenția asupra neglijenței autorităților.

Great news from Serbia. Huge anti government protests in Serbia. The number of people on the streets of Belgrade is like during the 90’s against Milosevic.



It will take some time but this is the beginning of the end for Vucic’s authoritarian regime.



