VIDEO PSD nu se întoarce la ședințele coaliției / Cum va funcționa alianța guvernamentală PSD-PNL-USR-UDMR. Anunțul lui Grindeanu

Conducerea PSD s-a reunit luni la sediul partidului ca să decidă dacă se întoarce la ședințele coaliției și ca să stabilească o poziție față de proiectul de Ordonanță de Urgență care prevede suspendarea unor proiecte neîncepute sau cu grad mic de realizare, prin PNRR și „Anghel Saligny”, proiect care a generat furia liderilor PSD.

În ședința care a durat aproximativ două ore și jumătate, social-democrații au decis să nu se întoarcă la ședințele coaliției. Nemulțumirile legate de modul în care funcționează coaliția au reapărut după ce USR s-a opus zilei de doliu național pentru fostul președinte Ion Iliescu. De atunci, liderii PSD au refuzat să participe la ședințele Coaliției, iar acestea nu s-au mai ținut.

Pe sistem de avarie

La finalul ședinței, președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a spus că vorbește des cu premierul Ilie Bolojan și că în ultimele zile au avut mai multe discuții legate de soluții pentru nemulțumirile PSD – Ordonanța care suspendă proiecte finanțate din PNRR și câteva dintre măsurile din al doilea pachet fiscal. Sorin Grindeanu susține că este nevoie ca măsurile fiscale „să fie discutate la pachet cu rectificarea bugetară”.

Deși vor continua să nu participe la ședințele coaliției, social-democrații vor vota „în orb” proiectele din guvern care vizează eliminarea privilegiilor și sinecurilor, susțin liderii PSD. Sorin Grindeanu spune că e „absolut necesar ca acest pachet de eliminarea a privilegiilor să fie adoptat cât se poate de urgent”.

Liderii PSD mai spun că vor să participe și la toate grupurile de lucru în care vor fi analizate măsurile fiscale, reforma administrației publice și Ordonanța de Urgență care vizează proiectele din PNRR.

„Mergem la toate grupurile de lucru, pe administrație, pe fiscal, cum e azi pe PNRR și ne aducem contribuția”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă va participa totuși la ședințele coaliției, liderul PSD a răspuns: „Trebuie să învățăm să lucrăm într-o coaliție de patru partide plus un grup al minorităților și ca mecanismul de luare a deciziei să fie respectată”.

PSD îi va prezenta premierului și un pachet de relansare a economiei, spune Grindeanu. „Colegul Radu Oprea a făcut u prim draft”, a adăugat el.

Ce vrea să modifice PSD la proiectul care suspendă finanțarea unor proiecte din PNRR

Nemulțumiți de forma actuală a proiectului Guvernului Bolojan, social-democrații au discutat un set de propuneri pentru modificarea proiectului. La ședință au fost prezenți, pe lângă echipa din conducerea partidului, mai mulți lideri importanți din plan local.

Printre propunerile de modificare a OUG-ului se numără modificarea criteriilor pe baza cărora se va decide care proiecte vor continua să primească finanțare din PNRR și care nu. Ei vor un alt mecanism prin care să fie selectate proiectele din PNRR și vor ca decizia să nu stea doar în pixul ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

De asemenea, social-democrații vor cere ca proiectele care au deja contractele semnate să fie prioritizate și sunt de acord ca cele care nu au semnat încă să fie eliminate.

O altă cerință a PSD este transparentizarea deciziei: „E aproape imposibil la câteva mii de proiecte în perioada următoare să vii cu memorandum în guvern. E o treabă birocratică care va duce la blocaj. Încercăm să rezolvăm să nu stăm blocați într-un minister, la MIPE. Sper ca în după amiaza aceasta să fie deblocate”, a spus Grindeanu.

Ședința liderilor PSD a avut înainte ca premierul să se întâlnească cu Asociația Municipiilor din România, adică aleși locali din toate partidele.

Proiectele neîncepute rămân fără finanțare

Guvernul a discutat săptămâna trecută, în primă lectură, un proiect de Ordonanță de Urgență privind limitarea proiectelor finanțate prin PNRR. Dragoș Pîslaru, ministrul fondurilor europene, a anunțat că Executivul va renunța la proiectele pentru care nu există încă ordin de începere a lucrărilor.

„Proiectul de OUG spune clar că pentru proiectele pentru care nici nu avem ordin de începere a lucrărilor este firesc să renunțăm la ele”, a spus ministrul fondurilor europene, într-o declarație de presă, susținută la finalul ședinței de Guvern. Acesta a precizat că „trebuie să ne concentrăm resursele pe proiectele mai avansate“.