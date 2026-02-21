Sari direct la conținut
VIDEO Puiul de maimuță abandonat de mama sa și devenit viral și-a găsit alinare. Noi imagini cu „Punch”
Puiul de maimuță numit „Punch” este surprins singur, pe 20 februarie 2026. Foto: David Mareuil / Anadolu / AFP / Profimedia

Puiul de maimuță abandonat, care a emoționat milioane de oameni pe internet după ce a fost filmat în compania unei jucării de pluș în formă de urangutan, pare că și-a găsit în cele din urmă liniștea alături de alți membri ai speciei sale.

„Punch”, un tânăr macac japonez de la Grădina Zoologică din Ichikawa, a devenit viral după ce mai multe înregistrări video l-au surprins târând după el și jucându-se cu plușul oferit de îngrijitori, în lipsa mamei care l-a respins la scurt timp după naștere.

În primele luni de viață, puiul a avut dificultăți în a se integra cu celelalte maimuțe din țarc și s-a bazat doar pe compania îngrijitorilor și pe jucăria de pluș. 

Imagini recente arată însă o schimbare. Un alt macac l-a îmbrățișat, iar „Punch” a fost văzut toaletând alți membri ai grupului, un comportament esențial în procesul de socializare al macacilor.

Directorul Trentham Monkey Forest din Marea Britanie, Matt Lovatt, a explicat la BBC că toaletarea reciprocă este principalul mod prin care aceste primate își construiesc relații sociale.

„Este încurajator să-l vedem că începe să toaleteze alți membri ai grupului, pentru că acesta este principalul mod prin care aceste primate își construiesc relații și legături sociale”, a spus Lovatt, care supraveghează bunăstarea macacilor berberi într-un sanctuar de lângă Stoke-on-Trent.

„Punch” a cucerit internetul

Kosuke Shikano, unul dintre îngrijitorii de la Ichikawa, a declarat pentru Reuters că puii de macac japonez se agață, în mod obișnuit, de mamele lor pentru a-și dezvolta forța musculară și pentru a se simți în siguranță, astfel că Punch a avut nevoie de o intervenție rapidă.

Îngrijitorii au încercat mai multe variante de substitut, inclusiv prosoape rulate și alte jucării de pluș, înainte de a se opri la urangutanul portocaliu, cu ochi mari și bulbucați. De atunci, puiul a fost rareori văzut fără jucărie, pe care o târa peste tot, chiar dacă era mai mare decât el.

Filmulețele cu „Punch” și plușul său au atras un număr mare de vizitatori la grădina zoologică. „Văzându-l pe ‘Punch’ pe rețelele sociale, abandonat de părinți, dar continuând să lupte atât de mult, am fost profund impresionată”, a declarat pentru Reuters Miyu Igarashi, o asistentă medicală în vârstă de 26 de ani. „Așa că, atunci când am avut ocazia să mă întâlnesc azi cu o prietenă, am sugerat să mergem împreună să-l vedem pe ‘Punch’”, a povestit tânăra.

Shikano crede că mama lui „Punch” l-a abandonat din cauza căldurii extreme din luna iulie, când l-a născut.

