VIDEO Puiul de maimuță abandonat de mama sa și devenit viral și-a găsit alinare. Noi imagini cu „Punch”

Puiul de maimuță abandonat, care a emoționat milioane de oameni pe internet după ce a fost filmat în compania unei jucării de pluș în formă de urangutan, pare că și-a găsit în cele din urmă liniștea alături de alți membri ai speciei sale.

„Punch”, un tânăr macac japonez de la Grădina Zoologică din Ichikawa, a devenit viral după ce mai multe înregistrări video l-au surprins târând după el și jucându-se cu plușul oferit de îngrijitori, în lipsa mamei care l-a respins la scurt timp după naștere.

În primele luni de viață, puiul a avut dificultăți în a se integra cu celelalte maimuțe din țarc și s-a bazat doar pe compania îngrijitorilor și pe jucăria de pluș.

Imagini recente arată însă o schimbare. Un alt macac l-a îmbrățișat, iar „Punch” a fost văzut toaletând alți membri ai grupului, un comportament esențial în procesul de socializare al macacilor.

After enduring days of rejection, Baby Punch finally experienced the comfort of love. Today, the adult monkey Onsing drew little Punch into a firm, deeply reassuring embrace. pic.twitter.com/SnCdsDZ5kl — ✮ راينر براون (@dondawastaken) February 20, 2026

Directorul Trentham Monkey Forest din Marea Britanie, Matt Lovatt, a explicat la BBC că toaletarea reciprocă este principalul mod prin care aceste primate își construiesc relații sociale.

„Este încurajator să-l vedem că începe să toaleteze alți membri ai grupului, pentru că acesta este principalul mod prin care aceste primate își construiesc relații și legături sociale”, a spus Lovatt, care supraveghează bunăstarea macacilor berberi într-un sanctuar de lângă Stoke-on-Trent.

„Punch” a cucerit internetul

Kosuke Shikano, unul dintre îngrijitorii de la Ichikawa, a declarat pentru Reuters că puii de macac japonez se agață, în mod obișnuit, de mamele lor pentru a-și dezvolta forța musculară și pentru a se simți în siguranță, astfel că Punch a avut nevoie de o intervenție rapidă.

Îngrijitorii au încercat mai multe variante de substitut, inclusiv prosoape rulate și alte jucării de pluș, înainte de a se opri la urangutanul portocaliu, cu ochi mari și bulbucați. De atunci, puiul a fost rareori văzut fără jucărie, pe care o târa peste tot, chiar dacă era mai mare decât el.

Filmulețele cu „Punch” și plușul său au atras un număr mare de vizitatori la grădina zoologică. „Văzându-l pe ‘Punch’ pe rețelele sociale, abandonat de părinți, dar continuând să lupte atât de mult, am fost profund impresionată”, a declarat pentru Reuters Miyu Igarashi, o asistentă medicală în vârstă de 26 de ani. „Așa că, atunci când am avut ocazia să mă întâlnesc azi cu o prietenă, am sugerat să mergem împreună să-l vedem pe ‘Punch’”, a povestit tânăra.

Shikano crede că mama lui „Punch” l-a abandonat din cauza căldurii extreme din luna iulie, când l-a născut.