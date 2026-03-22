VIDEO Purtătorul de cuvânt al Poliției, avertisment cu privire la o escrocherie, după ce i-a fost clonat numărul. „Într-o situație similară sunt și alți colegi”

Comisar-șef de poliție Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, a avertizat că numărul său de telefon a fost clonat și folosit într-o escrocherie în care autorii au apelat cetățeni și au pretins că vor să îi ajute să evite un credit accesat fraudulos în numele lor.

Reprezentantul Poliției a spus că numărul său de telefon, care este public, „a fost folosit fraudulos printr-o tehnică numită «spoofing»”, o metodă prin care „infractorii clonează numărul de telefon și se recomandă ca fiind cineva cu referințe credibile și verificabile”.

„Dacă ai primit un apel de la numărul meu de telefon în care cineva pretindea că te ajută să eviți un credit luat în numele tău, acea persoană nu eram eu. Numărul meu, fiind public, a fost folosit fraudulos printr-o tehnică numită «spoofing»”. Într-o situație similară sunt și alți colegi din țară”, a declarat Bogdan Ghebaur, într-un mesaj video publicat duminică pe pagina de Facebook a Poliției Române.

„Cum am aflat? Mai multe persoane au făcut cel mai important lucru pentru a evita o fraudă în astfel de situații. Au apelat numărul de telefon de pe care au fost sunați”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Române le-a recomandat cetățenilor să nu transfere bani, să nu ofere date personale și să nu instaleze nicio aplicație indicațiile unui necunoscut.

Expert în securitatea informatică, despre noile fraude și impactul AI

Silviu Stahie, specialist în securitate informatică la Bitdefender, a vorbit într-un interviu pentru HotNews despre cele mai periculoase înșelătorii online ale momentului și a explicat de ce trebuie să fim rezervați să le dăm chatboților informații personale.

El a avertizat că atacurile cibernetice nu mai pot fi recunoscute după greșelile gramaticale, iar în curând ar putea veni sub forma vocii unor persoane apropiate.

„Un efect al mesajelor corecte gramatical este că sunt mult mai dificil de depistat de către oameni și atunci ingineria socială este mai ușor de realizat. Începem să vedem lucruri pe care nu le vedeam înainte. Spre exemplu, au început să apară și pe la noi acele apeluri telefonice de la persoane care susțin că sunt de la poliție și îți spun că ești implicat într-un dosar. Acel atacator urmează un script care este bine pus la punct și nu este scris de cineva, ci probabil că au folosit un agent AI”, a declarat expertul.