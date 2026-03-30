VIDEO ,,Puteți oare să vă imaginați o asemenea imagine?”. Caz sfâșietor făcut public de o asociație pentru protecția animalelor

O asociaţie pentru protecţia animalelor din judeţul Alba semnalează „unul dintre cele mai grave acte de cruzime” împotriva animalelor: un câine a fost bătut cu biciul de către stăpâni până când a rămas paralizat. Imaginile cu cățelul, publicate de asociație, au devenit virale și au provocat un val de reacţii.

Incidentul s-a petrecut la Câlnic, în județul Alba, și a fost semnalat pe Facebook de către Asociaţia Help 4 Strays, care a publicat imagini cu cățelul.

Reprezentanţii asociaţiei pentru protecţia animalelor spun că o femeie le-a adus la cunoştinţă situaţia câinelui bătut până la paralizie chiar de către stăpânii săi.

„Lanţul i-a fost legat direct în jurul gâtului, a fost ţinut şi bătut cu biciul până a fost lăsat paralizat. Are leziuni grave pe măduva spinării! Se întâmplă în Câlnic, jud. Alba, anul 2026. Nu e primul caz de câine maltratat preluat de acolo, dar este cel mai grav. Bătut până la epuizare, de către stăpân şi de către COPIII acestuia (…) E plin de răni pe tot corpul, cicatrici, răni mai recente ori mai vechi”, au scris reprezentanţii asociaţiei, citați de News.ro.

Ei spun că au dus câinele la un cabinet veterinar, unde i s-au făcut radiografii şi i s-au administrat medicamente pentru atenuarea durerilor, iar un veterinar din Cluj specialziat în ortopedie a recomandat de urgenţă investigaţie imagistică cu computer tomograf şi control neurologic.

Reprezentanţii asociaţiei au solicitat sprijin financiar, prezentând costurile acestor investigaţii medicale.

„Acest caz este de departe unul dintre cele mai mari exemple de cruzime pe care le-am întâlnit în ultimii 10 ani”, spune cei care au publicat imaginile. Postarea a provocat sute de reacţii.