VIDEO Racheta Vulcan a Boeing și Lockheed Martin s-a dezintegrat în zbor la a cincea lansare

O rachetă Vulcan deținută de United Launch Alliance (ULA), un joint-venture al companiilor Boeing și Lockheed Martin, a suferit o defecțiune duminică, la scurt timp după decolarea din Florida, încărcătura sa constând din 40 de sateliți ai rețelei de internet Leo a Amazon fiind distrusă, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Racheta a suferit o defecțiune la aproximativ 10 minute după decolare de la baza Cape Canaveral din Florida a Forțelor Spațiale. Cauza nu a fost anunțată imediat.

Acest incident reprezintă un eșec major pentru noua rachetă-amiral a companiei înființate în urmă cu două decenii, în contextul în care ULA viza un ritm regulat de lansări pentru constelația de sateliți de internet a Amazon, în plină expansiune.

A Vulcan rocket owned by United Launch Alliance failed shortly after liftoff from Florida, destroying its payload of 40 satellites from Amazon’s Leo internet network in the launch company’s first mission failure https://t.co/o3wZsPaCgs https://t.co/qD8Zto4PNL — Reuters (@Reuters) November 16, 2026

„Fiecare zbor generează date, iar fiecare zbor ne învață ceva. Deoarece anomalia tocmai a avut loc, nu dispunem încă de date specifice pentru a înțelege ce s-a întâmplat astăzi”, a declarat ULA într-un comunicat.

Racheta Vulcan a eșuat la al cincilea său zbor

Se preconizează că acest eșec va fi urmat de o anchetă tehnică de lungă durată, care va ține racheta departe de lansări timp de câteva luni. Acest lucru ar putea agrava blocajul din sectorul lansărilor din SUA, pe fondul altor incidente cu rachete și al provocărilor din întreaga industrie, precum și al retragerii iminente a rachetei Falcon 9 a companiei SpaceX, cea mai folosit rachetă din lume pentru lansări. SpaceX nu mai acceptă rezervări pentru Falcon 9.

„Orice lansare prezintă riscuri, iar acest lucru este valabil în special pentru misiunile inaugurale precum LV-01”, a declarat Amazon într-un comunicat, referindu-se la denumirea misiunii de duminică. „ULA a fost un partener de încredere pentru Amazon și credem că vor trage învățăminte din această misiune și își vor îndeplini planurile pe termen lung pentru Vulcan”, a precizat compania.

Zborul de duminică a fost al cincilea al rachetei Vulcan de la debutul său din 2024 și primul din ultimele nouă luni, după o pauză în programul de lansări ca urmare a anchetelor tehnice separate asupra propulsoarelor laterale cu combustibil solid și a motoarelor centrale BE-4, furnizate de compania spațială Blue Origin a fondatorului Amazon, Jeff Bezos.

Blue Origin colaborează cu ULA în cadrul anchetei privind eșecul de duminică, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect, care a dorit să rămână anonimă.

Proiectul din spatele rachetei Vulcan

ULA a fost înființată în 2006 în urma unei fuziuni între programul pentru rachete Delta al Boeing și programul pentru rachete Atlas al Lockheed Martin. De atunci, compania s-a bucurat de un succes de 100% în îndeplinirea misiunilor, un record. Rachetele sale Delta și Atlas au suferit doar câteva eșecuri în deceniile anterioare fuziunii.

Eșecurile rachetelor au împiedicat în mod constant eforturile Amazon de a rivaliza cu vasta rețea de internet Starlink a SpaceX, care are peste 11.000 de sateliți și milioane de clienți în întreaga lume.

Avantajul considerabil al SpaceX față de rivalii săi din domeniul sateliților se datorează, în parte, faptului că dispune de propria rachetă pentru lansarea sateliților, în timp ce alte companii cheltuie miliarde de dolari pe lansări externe.

Din 2025, au fost plasați pe orbită 398 de sateliți pentru rețeaua Leo, în cadrul a 14 lansări, aproximativ 12% din cei 3.236 de sateliți de care Amazon are nevoie pentru acoperirea globală a serviciului său. Compania speră să înceapă furnizarea serviciului de internet în acest an.