VIDEO Ramzan Kadîrov cere combaterea dezinformării după ce s-a zvonit că era să moară înecat în concediul din Turcia: „Voi repeta încă o dată pentru dușmani”

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a apărut la o ședință publică a guvernului cecen în timpul căreia a declarat că este „sănătos” și a dat indicații pentru combaterea „calomniei și dezinformării” după apariția unor zvonuri potrivit cărora a fost pe punctul de a-și pierde viața în Turcia, relatează Meduza.

„Voi repeta încă o dată pentru ca dușmanii noștri să știe: sunt sănătos. Nu trebuie să țin ședințe în fiecare zi, pentru că munca este bine organizată și are succes în toate domeniile”, a spus Kadîrov.

În timpul întâlnirii, șeful Ceceniei a ordonat „consolidarea eforturilor” de suprimare a „calomniei și dezinformării” pe rețelele sociale și canalele de mesagerie. Deputatul Adam Delimhanov, unul dintre comandanții ceceni care au luat parte la războiul din Ucraina, l-a asigurat că astfel de activități se desfășoară și în alte regiuni ale Rusiei.

Kadyrov makes an appearance to protest his good health. The scene eclipses Putin’s paranoia in social distancing – it looks like a congress of thugs, nodding and clapping the thug who has his own personalised torture chambers. He looks gaunt and mumbles.. pic.twitter.com/vU72sIEoj0

Kadîrov a apărut în public pentru a doua oară în ultimele zile după ce un ziar local din Turcia a scris că aproape s-a înecat în mare luna trecută în timp ce se afla în vacanță la un hotel de cinci stele din Bodrum. Informația a fost preluată de mai multe ziare din Turcia și unele din Rusia, care s-au arătat însă circumspecte față de informație.

Sursa inițială nu a oferit o cauză pentru presupusul incident, însă zvonul a fost pe larg comentat pe rețelele de socializare din Rusia ca având legătură cu problemele de sănătate de care suferă liderul cecen.

În prima înregistrare video pe care a publicat-o după concediul din Turcia, Kadîrov și-a etalat condiția fizică, pedalând pe o bicicletă de fitness și spunând că „se întoarce la exerciții fizice după o pauză”. Utilizatorii de pe rețelele de socializare au remarcat că liderul cecen a slăbit mult.

🚨⚡️The President of the Chechen Republic of Russia, Ramzan Kadyrov, publishes a new training video!



He said that he has gradually started returning to full workouts after a period of pause, and added that his coach prepared a "special training program" for him, but he has not… pic.twitter.com/Cxi681OS4w