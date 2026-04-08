VIDEO Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat de ce a ignorat avizul CSM în numirile de la conducerile marilor parchete

Nicușor Dan a declarat, miercuri, că respectă opinia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în ceea ce privește persoanele propuse pentru conducerea marilor parchete, dar românii care l-au ales „s-au așteptat să aibă un președinte care gândește cu capul lui”.

Trei dintre candidații pentru aceste posturi au primit avize negative din partea secției de procurori din cadrul CSM. Printre ei se numără și Cristina Chiriac, pe care șeful statului a numit-o acum în funcția de procuror general și pe care a lăudat-o în conferința de presă.

Totodată, a fost avizată negativ și Marinela Mincă, desemnată acum de președinte în funcția procuror-șef adjunct la DNA. În schimb, Nicușor Dan a respins candidatura lui Gill Julien Grigore-Iacobici, care candida pentru un post de adjunct la DIICOT.

Miercuri, la Palatul Cotroceni, în conferința de presă în care a anunțat că a acceptat șapte dintre cele opt propuneri de numiri înaintate de ministrul Justiției pentru conducerile marilor parchete, Nicușor Dan a fost întrebat de ce a „ignorat” avizul CSM în privința Cristinei Chiriac.

„Eu cred că în momentul în care românii au ales un președinte s-au așteptat să aibă un președinte care gândește cu capul lui. Bineînțeles că respect opinia CSM, dar am acest mandat de la români și am acționat așa cum am crezut eu de cuviință mai bine. Cred profund în faptul că decizia mea este corectă”, a răspuns Nicușor Dan.

Președintele a spus, de asemenea, că el crede că „o privire din afară către parchete, în general, uneori e mai corectă decât una dinăuntru”.

„Dacă vă întreb pe dumneavoastră care e cel mai bun jurnalist din România, implicit subconștientul dumneavoastră vă va duce înspre cineva care seamănă cu dumneavoastră. Așa e și în profesie, procurorii din secția de procurori a CSM, oameni pe care îi respect, gândesc implicit modul în care cred ei că trebuie să se desfășoare activitatea în parchete în baza unor modele pe care și le au formate. Eu cred, dimpotrivă, că în acest moment este nevoie de niște oameni care să rupă ritmul în activitatea parchetelor”, a continuat Nicușor Dan.

Întrebat de HotNews dacă nu are încredere în CSM, având în vedere că nu a mers la ședințele instituției, iar acum a trecut peste avize, șeful statului a afirmat: „Dumnealor au o evaluare, eu am altă evaluare. Cred foarte tare în evaluarea pe care am făcut-o eu și, în fine, colegii mei”.