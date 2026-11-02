VIDEO Reacția lui Alfred Simonis la valul de critici după petrecerea de botez a copilului său

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a reacționat ironic după valul de critici apărut în jurul petrecerii organizate în weekend de el la botezul copilului, la care au participat inclusiv liderii partidului.

Alfred Simonis a spus că „a fost un weekend greu nu doar pentru cei care au fost în sală, la eveniment, ci și pentru ceilalți”.

„Bună dimineața, după un weekend greu, după cum bine știți. Dar nu doar pentru cei care au fost în sală, la eveniment, a fost un weekend greu, ci și pentru ceilalți.

Au stat la pândă, au stat prin boscheți, au stat toată noaptea treji, să comenteze, să propage, să promoveze. Deci un weekend greu pentru toată lumea. Suntem foarte obosiți și unii, și alții”, a declarat Alfred Simonis, luni, la începutul unei ședințe, potrivit imaginilor video postate de Vocea Timișului.

Imaginile au fost semnalate de Digi24.

Petrecerea de botez a celui de al treilea copil al lui Alfred Simonis a avut loc sâmbătă seară într-o locație de lux din Timișoara.

Nașul copilului a fost președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, iar la petrecerea de botez au participat numeroși lideri PSD. Între aceștia: fostul lider al partidului Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, alături de soțul ei, Claudiu Manda, Alexandru Rogobete, Florin Manole, Alexandru Rafila.

Ținutele luxoase purtate de partenerele unor lideri PSD au stârnit reacții critice în spațiul public.

Marcel Ciolacu a fost însoțit de partenera sa, Sorina Docuz, care a purtat o haină de blană.

În spațiul online s-a vehiculat că haina ei este din șinșila, la un preț estimat la peste 15.000 de euro. Marcel Ciolacu a declarat pentru Libertatea că nu e șinșila, iar haina a fost cumpărată din bazarul din Istanbul cu 500 de euro.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat, luni, în urma acestor critici și a susținut că „toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți la mesajul pe care îl transmitem”: „În contextul social dificil, toți cei care avem responsabilități publice, trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private”.

Grindeanu a mai susținut că nu vrea să caute explicații și să minimalizeze reacțiile:

„În calitate de lider PSD, regret percepția creată în rândul românilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. Consider că avem obligația să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înțeles acest lucru. Responsabilitatea noastră este să ne concentrăm pe ceea ce așteaptă oamenii: venituri mai bune, locuri de muncă și o economie care să repornească. Iar românii trebuie să vadă această preocupare nu doar în declarațiile noastre, ci mai ales în faptele noastre”.