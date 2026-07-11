VIDEO Recordul neobișnuit pe care l-au stabilit Pitbull și peste 20.000 de spectatori la un concert din Londra

Rapperul american Pitbull a susținut un concert la Hyde Park din Londra, vineri, iar fanii săi au intrat în Guinness World Records, potrivit Euronews.com.

Nu mai puțin de 22.141 de fani ai artistului au purtat chelii false la Hyde Park, înaintea concertului Pitbull de la festivalul British Summer Time, un record mondial certificat de Guinness.

Pitbull este prima persoană care a încercat un astfel de moment sub jurizare oficială, ceea ce înseamnă că practic nu exista un record anterior de doborât.

LOOK AT ALL THOSE BEAUTIFUL BALD CAPS 🙌



The moment we counted EVERY BALD-E for our GUINNESS WORLD RECORDS™ title attempt 😎 pic.twitter.com/UPF0qONETj — BST Hyde Park (@BSTHydePark) July 10, 2026

Mulții dintre ei au purtat și costume, și ochelari de soare aviator negri sau chiar barbișoane artificiale, elemente specifice rapperului în vârstă de 45 de ani. De altfel, în comunitatea fanilor Pitbull a devenit deja o tendință să se îmbrace ca acesta când merg la concertele lui.

„Recorduri doborâte, recorduri stabilite, istorie în devenire”, a declarat Pitbull înainte de a primi certificatul care atestă recordul.

„Mulțumesc, Londra, mulțumesc fanilor, mulțumesc, Hyde Park, mulțumesc chelioșilor”, a adăugat artistul.

Printre hiturile vedetei născute la Miami se numără piese ca „Fireball”, „Timber”, „Time Of Our Lives” și „On the Floor”.