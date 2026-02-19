VIDEO Regele Charles, apariție zâmbitoare la deschiderea Săptămânii Modei la Londra, în ciuda arestării fratelui său Andrew

Regele Charles, la Săptămâna Modei de la Londra. Foto: Richard Pohle / Avalon / Profimedia

Regele Charles al III-lea a deschis, joi, Săptămâna Modei de la Londra, participând cu zâmbetul pe buze la prezentarea designerului Tolu Coker, în ciuda arestării cu câteva ore mai devreme a fratelui său, prinţul Andrew, în legătură cu scandalul Epstein, transmit France Presse și Agerpres.

La sosire, Charles al III-lea a salutat cele aproximativ câteva sute de persoane adunate în faţa clădirii din centrul Londrei, unde vor avea loc prezentările până luni.

El nu a răspuns întrebărilor jurnaliştilor despre arestarea fostului prinţ Andrew, suspectat de „abateri în îndeplinirea atribuţiilor oficiale”.

Moda britanică și familia regală

Aşa cum fusese planificat iniţial, regele a vizitat o expoziţie despre moda britanică şi s-a întâlnit cu studenţi susţinuţi de organizaţia sa, King’s Foundation. Apoi a asistat la prezentarea designerului britanic-nigerian Tolu Coker, aşezat între designerul Stella McCartney şi directoarea British Fashion Council, Laura Weir.

Tolu Coker, care şi-a lansat brandul în 2018, este una dintre vedetele în ascensiune ale modei britanice, creaţiile sale combinând eleganţa şi modernitatea, măiestria artizanală şi tehnologia inovatoare.

Săptămâna Modei de la Londra, cunoscută ca fiind o pepinieră pentru tinerele talente, a început cu un spectacol emoţionant la amiază, în care a fost adus un omagiu uneia dintre figurile sale istorice, Paul Costelloe, care a decedat în noiembrie la vârsta de 80 de ani.

Acest designer irlandez, care a îmbrăcat-o pe Prinţesa Diana, şi-a prezentat colecţiile la Londra timp de aproximativ 40 de ani. Fiul său, William, care i-a succedat ca director de creaţie în ianuarie, a prezentat siluete foarte feminine, elegante, în tonuri discrete.

Designerii Harris Reed, Richard Quinn, Simone Rocha şi inevitabilul Burberry: după New York şi înainte de Milano şi Paris, zeci de spectacole sunt programate până luni seară la Londra.

Brandurile londoneze preferate de prinţesa Kate îşi vor prezenta de asemenea colecţiile, precum Emilia Wickstead, Edeline Lee şi Erdem.