BREAKING Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică

Poliția a venit joi la reședința din Sandringham a lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, scrie The Telepgraph. Acesta a fost arestat, chiar în ziua în care împlinește 66 de ani, pentru conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei funcții publice, potrivit BBC.

Șase mașini de poliție nemarcate și aproximativ opt ofițeri în civil, dintre care unul cu un laptop al poliției, au fost văzuți sosind la Wood Farm, pe domeniul Sandringham, puțin după ora opt dimineața, potrivit presei britanice.

Această situație a apărut după ce poliția din Regatul Unit anunțat că a început să analizeze acuzațiile împotriva lui Mountbatten-Windsor din dosarele Epstein, inclusiv acuzațiile că ar fi oferit informații secrete lui Epstein pe vremea când fostul prinț Andrew era trimis comercial al Regatului Unit.

Mountbatten-Windsor, al doilea fiu al fostei regine Elisabeta, a negat întotdeauna orice faptă reprobabilă în legătură cu Epstein și a declarat că regretă prietenia cu acesta, dar nu a răspuns la solicitările de declarații de după de la ultima publicare a documentelor.

Andrew s-a mutat la Sandringham, o reședință din Norfolk, după ce fratele său, Charles, i-a retras titlul de prinț Foto: Profimedia

Ce spune poliția britanică

„În cadrul anchetei, astăzi am arestat un bărbat în vârstă de peste șaizeci de ani din Norfolk, suspectat de abuz în serviciu, și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk”, a transmis poliția.

Bărbatul se află în prezent în custodia poliției, care a precizat că numele celui arestat nu va fi divulgat pentru a respecta legislația.

Adjunctul șefului poliției Oliver Wright a declarat că „în urma unei evaluări aprofundate, am deschis o anchetă cu privire la această acuzație de abuz în serviciu public”.

„Este important să protejăm integritatea și obiectivitatea anchetei noastre, pe măsură ce colaborăm cu partenerii noștri pentru a investiga această presupusă infracțiune. Înțelegem interesul public semnificativ pentru acest caz și vom furniza informații actualizate la momentul oportun”, a adăugat el.

Andrew a rămas fără titlu din cauza relației cu Epstein

Andrew, care şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia, a fost deposedat de toate titlurile sale regale şi evacuat din vasta sa reşedinţă oficială de la Windsor anul trecut, din cauza legăturilor sale anterioare cu Epstein. Publicarea postumă a memoriilor Virginiei Giuffre, care l-a acuzat pe prinţ că a agresat-o sexual în mod repetat când era minoră, a stârnit indignare în Marea Britanie.

În 2022, un proces intentat de Virginia Giuffre împotriva lui Andrew a dus la o înţelegere de milioane de lire sterline, dar în niciun moment fratele regelui Charles nu şi-a recunoscut vinovăţia. Giuffre s-a sinucis în aprilie anul trecut în casa sa din Australia.

Căderea lui Andrew a fost precipitată în special de dezvăluirile din presa britanică de anul trecut, care susţineau că fostul prinţ, care afirmase în 2019 că a rupt toate legăturile cu Epstein în decembrie 2010, a rămas de fapt în contact cu finanţatorul american după această dată.

Andrew a refuzat solicitările Departamentului de Justiție din SUA de a coopera în mai multe anchete penale.

Dosarele Departamentului de Justiție includ mai multe fotografii cu el alături de femei, inclusiv câteva în care apare în patru labe lângă o femeie întinsă pe jos.

Imagini cu fostul prinț Andrew în dosarele Epstein. Foto: Jon Elswick / AP / Profimedia

El a declarat că nu a fost niciodată martor la vreo infracțiune sexuală.

Cum îi propunea Epstein lui Andrew o rusoaică de 26 de ani

Printre milioanele de pagini publicate de Departamentul de Justiţie al SUA, referitoare la fostul finanţator american acuzat şi condamnat pentru numeroase infracţiuni sexuale, apar și mesaje în care Jeffrey Epstein se oferă să-l prezinte pe prinţul Andrew unei tinere de origine rusă în vârstă de 26 de ani, precum și o invitaţie la Palatul Buckingham din Londra adresată chiar de Andrew Mountbatten-Windsor lui Epstein.

În aceste documente, în special într-un e-mail datat 12 august 2010, Epstein îi spune prinţului Andrew de atunci („ducele”) că are „o prietenă cu care aţi putea dori să luaţi cina”, care urma să fie la Londra între 20 şi 24 august.

Andrew l-a întrebat pe Epstein ce i-a spus acesta din urmă despre el tinerei şi dacă ar trebui să transmită un mesaj de la finanţator.

Într-un alt e-mail, Andrew a răspuns că urma să fie la Geneva pe 22 august, dar că ar fi „încântat să o vadă”.

Epstein a explicat că persoana în cauză era o rusoaică în vârstă de 26 de ani, pe care a descris-o ca fiind frumoasă şi inteligentă.

AFP notează că nu există vreo indicaţie dacă această întâlnire a avut loc în cele din urmă.

Documentele publicate de Washington dezvăluie, de asemenea, că Andrew l-a invitat ulterior pe Epstein la Palatul Buckingham, la scurt timp după ce arestul la domiciliu impus finanţatorului newyorkez a fost ridicat. Nici în acest caz documentele nu indică faptul că această invitaţie la palatul regal din Londra a fost urmată.

Mai exact, potrivit unui e-mail, Epstein l-a contactat pe prinţul Andrew în timpul unei vizite la Londra pe 27 septembrie 2010, scriindu-i: „Va trebui să petrecem ceva timp singuri”. Andrew a răspuns: „Am putea lua cina la Palatul Buckingham şi vom avea mai mult timp singuri”. Două zile mai târziu, a adăugat: „Sunt încântat că veniţi aici la BP (Palatul Buckingham). Aduceţi pe cine doriţi. Voi fi disponibil între orele 16:00 şi 20:00”.

La acea vreme, Jeffrey Epstein tocmai fusese eliberat din arestul la domiciliu în august 2010, după o condamnare pentru racolarea unei minore în scopuri de prostituţie.