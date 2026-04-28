VIDEO Regele Charles, discurs istoric în Congresul SUA. De la provocările din afacerile globale, până la „colapsul sistemelor naturale critice”

„Cuvintele Americii poartă greutate și însemnătate, așa cum au făcut-o de la independență”, a declarat Regele Charles al III-lea, marți, în Congresul SUA, în cadrul unui discurs în care a pledat pentru multilateralism pe scena globală și pentru acțiuni comune împotriva schimbărilor climatice, potrivit The Guardian și BBC.

Adresându-se legislativului american, suveranul britanic a evocat perioada care a urmat atentatelor teroriste din Statele Unite din 9 septembrie 2001, când a fost declanșat Articolul 5 din Tratatul NATO, cel care prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra întregii alianțe.

„Am răspuns apelului împreună – așa cum au făcut-o popoarele noastre timp de mai bine de un secol, umăr la umăr, de-a lungul a două războaie mondiale, în Războiul Rece, Afganistan și momentele care au definit securitatea noastră comună”, a declarat Regele Charles.

Aceeași „hotărâre de neclintit”, a subliniat el, este necesară acum pentru a „asigura o pace cu adevărat dreaptă și durabilă” în Ucraina, precum și pentru a combate „topirea dezastruoasă a calotelor glaciare din Arctica”.

„Angajamentul și expertiza Forțelor Armate ale Statelor Unite și ale aliaților săi stau la baza NATO, dedicați apărării reciproce, protejând cetățenii și interesele noastre, protejând nord-americanii și europenii de adversarii noștri comuni”, a adăugat monarhul britanic.

Suveranul i-a citat pe președintele american Donald Trump, care descrisese legătura dintre cele două țări ca fiind „de neînlocuit și de nedestrămat”, dar și pe premierul britanic Keir Starmer, care spusese că acest parteneriat bilateral este „indispensabil”.

„Provocările pe care le avem în față sunt prea mari pentru ca o națiune să le ducă singură”, a afirmat Regele Charles. „Dar în acest mediu imprevizibil, alianța noastră nu se poate baza pe realizările trecute sau presupune că principiile fundamentale pur și simplu dăinuie”, a avertizat acesta.

Regele Charles al III-lea a spus că se roagă pentru ca alianța dintre SUA și Regatul Unit „să continue să ne apere valorile comune, alături de partenerii noștri din Europa și Commonwealth, precum și din întreaga lume”.

Suveranul britanic a tras un semnal de alarmă cu privire la „colapsul sistemelor naturale critice”.

„Ignorăm pe propriul risc faptul că aceste sisteme naturale – cu alte cuvinte, economia naturii în sine – oferă fundamentul prosperității și securității noastre naționale”, a mai declarat Charles, recunoscut pe scară largă ca un susținător de mediu de lungă durată și pionier.