VIDEO Reședința guvernatorului din Pennsylvania a fost incendiată

Guvernatorul democrat al statului american Pennsylvania, Josh Shapiro, a anunțat, duminică, că reședința sa oficială a fost incendiată în cursul nopții trecute, ceea ce a dus la evacuarea familiei sale din imobil, relatează Reuters.

„Noaptea trecută, în jurul orei 2 dimineața, eu și familia mea ne-am trezit auzind bubuituri în ușă de la Poliția de Stat din Pennsylvania, după ce un incendiator a dat foc Reședinței Guvernatorului din Harrisburg”, a dezvăluit oficialul într-o postare pe rețelele sociale. „Slavă Domnului că nimeni nu a fost rănit și incendiul a fost stins incendiul”, a continuat Josh Shapiro.

Shapiro este considerat un potențial competitor în viitoarea cursă internă pentru nominalizarea candidatului democrat la alegerile prezidențiale din 2028.

„Deși incendiul a fost stins cu succes, a provocat pagube semnificative unei părți din reședință”, a precizat Poliția de Stat din Pennsylvania, departamentul care investighează situația.

