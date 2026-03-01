VIDEO Riposta Iranului: opt oameni au murit duminică în Israel într-un atac cu rachetă / Trei oameni uciși în UAE și unul în Kuwait / Zeci de răniți, sute de rachete și drone lansate

Răspunsul Iranului la atacurile lansate de SUA și Israel a început să facă victime, în Israel și în statele arabe din regiune, potrivit datelor oficiale citate de Reuters și de publicațiile israeliene.

O rachetă iraniană a ucis opt persoane și a rănit peste 20 în Beit Shemesh, în apropierea Ierusalimului, în ultimul atac lansat duminică, a anunțat poliția, citată de publicația Jerusalem Post.

Racheta a lovit o zonă rezidențială din Beit Shemesh, provocând pagube importante unui adăpost împotriva bombelor și locuințelor din jur.

The Iranian Regime directly fired missiles toward the civilian neighborhood of Beit Shemesh, killing innocent civilians.



Un al doilea impact a fost înregistrat în centrul Israelului.

Aproximativ 30 de ambulanțe au fost trimise la fața locului, în timp ce IDF a declarat că forțele de salvare și recuperare ale Comandamentului Frontului Intern, împreună cu numeroase echipe medicale și un elicopter pentru evacuarea răniților, operau la fața locului.

Trei morți în Emiratele Arabe Unite, unul în Kuwait

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite (UAE) a anunțat și el, duminică, că trei persoane au fost ucise și 58 rănite ușor în urma atacurilor iraniene asupra teritoriului țării.

Persoanele ucise sunt cetățeni din Nepal, Pakistan și Bangladesh.

Oficialii au spus că 167 de rachete și 541 de drone au fost lansate către UAE, majoritatea interceptate și distruse, în timp ce 35 s-au prăbușit pe teritoriul țării și au provocat pagube materiale.

Ministerul Sănătății din Kuwait a anunțat la rândul său că un om a murit și 32 au fost răniți în urma atacurilor iraniene asupra acestui stat.

Valuri de atacuri iraniene

Teheranul a răspuns în ultimele două zile atacurilor lansate sâmbătă dimineață de SUA și Israel.

Iranul a lansat în valuri atacuri cu rachete și drone în întreaga regiune, cu explozii raportate în Israel și în statele din Golf, inclusiv Emirate Arabe Unite, Qatar și Bahrain.

Spațiul aerian a fost închis în mai multe țări, inclusiv Iran, Irak, Qatar și Emiratele Arabe Unite, provocând perturbări pe scară largă ale zborurilor internaționale.