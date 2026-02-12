VIDEO Robert Negoiță, mesaj de „recunoștință maximă justiției din România” din biroul primăriei, după ce instanța a stabilit că își poate relua mandatul: „Știu exact ce am făcut”

„Justiția funcționează”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, joi, în primul mesaj transmis după decizia Tribunalului București de a-i permite să își reia mandatul.

Edilul a fost plasat sub control judiciar în 5 februarie, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a dispus ilegal lucrări de construire și asfaltare pe 12 străzi, inclusiv de pe un teren deținut de firma fratelui său, după cum a dezvăluit Recorder anul trecut. În plus, procurorii îi interziseseră să se apropie de sediul instituției și să își exercite atribuțiile de primar, însă această decizie a fost anulată joi de Tribunalul București.

Robert Negoiță spune că perioada a fost una „complicată”.

„Am avut o perioadă grea. Nu vă doresc, nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva, dar viața ne mai duce uneori și prin zone complicate. Dumnezeu știe ce vrea să facă cu noi”, a declarat primarul Sectorului 3, joi, într-un mesaj video pe Facebook.

El și-a exprimat „recunoștința” față de sistemul de justiție.

„Iată că justiția funcționează, încă o dată recunoștință maximă justiției din România. Am crezut permanent în nevinovăția mea, permanent. Știu exact ce am făcut. Asta nu pentru că sunt un om perfect, dar nici într-un caz nu mă fac vinovat de astfel de fapte, așa cum era acolo. De aceea, iată-mă înapoi în biroul primăriei, din acest moment sunt la treabă”, a mai declarat Robert Negoiță.

Recorder a scris anul trecut că Robert Negoiță a folosit resursele Primăriei Sector 3 pentru a construi o șosea pe terenul privat deținut de fratele său, Ionuț Negoiță, „așternându-i” un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urma să ridice mai multe blocuri și un centru comercial.

Lucrările au fost făcute inclusiv peste țevi de gaze, iar astfel „ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranța locuitorilor din acele zone”.

Potrivit unor stenograme din dosarul deschis de DNA, Negoiță a fost avertizat de funcționari din primărie în privința pericolului reprezentat de construirea drumurilor peste țevile de gaze. „Nu există așa ceva”, a replicat edilul suspendat, când a fost întrebat de jurnaliști la ieșirea din sediul secției de poliție.