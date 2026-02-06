Stenograme. „N-a învățat nimic, îi dă înainte”. Un apropiat al lui Robert Negoiță spune, într-o discuție cu o angajată a Primăriei Sector 3, că l-a atenționat pe primar în legătură cu riscul de explozie pe drumurile făcute peste țevi de gaze

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se află sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar de abuz în serviciu. Din interceptări aflate la dosarul DNA, obținute de Antena 3 și G4Media, reiese că un apropiat al acestuia, Florentin Corbulean, l-a avertizat pe Negoiță despre riscul construirii de străzi peste țevi de gaze: „Se duce naibii, îți bubuie, că alea-s țevi de înaltă presiune”.

Negoiță este acuzat de DNA că a dispus ilegal lucrări de construire de drumuri și asfaltare pe 12 străzi, inclusiv de pe un teren deținut de firma fratelui său, după cum a dezvăluit Recorder anul trecut.

Stenogramele surprind o discuție dintre Florentin Corbulean – care a fost administrator la Salubritate și Deszăpezire Sector 3 și director la Infrastructură Sector 5 – și o femeie, „Tanța”, „angajată în Primăria Sectorului 3. Discuția a avut loc în data de 12.11.2025.

„E steagul roșu, nu trece de ăsta”

Stenograme din dosar, publicate de Antena 3 și G4Media:

Corbuleanu: Bă, n-ai cum să… Știi că am mai… Eu am mai avut de câteva ori discuția când eram pe acolo pe la ADP și i-am zis „Șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și anumite lucruri pe care nu le poți face”. Asta ca să asfaltezi pe domeniul privat să intri pe domeniul privat… Cum am dat noi cu un gazon pe nu știu ce, un teren care nu știai al cui e.

Bă, dar când intri la om în curte și îi pui lui ăla pavele și borduri sau pui drum peste țeava Transgazului, s-ar putea o perioadă să nu zică nimeni nimic, dar uite că acum își aduc aminte și oamenii au dreptate. Bă, ăla care a zis… Ai văzut adresa Transgazului. A zis: „Bă, nene, sunteți nebuni la cap, când vii cu mașini de mare tonaj”… Vorba aia, că ai lucrat și tu atâția ani în spațiul verde, în investiție.

Când vii cu mașini d-alea de mare tonaj și treci peste magistralele alea de Transgaz fără să le protejezi în mod adecvat că aia trebuie să pui beton, mama dracu, ceva să le faci… Ai văzut și cablul de electricitate când treci cu el pe sub șosea, îl protejezi, îl bagi în țeavă, nu ai cum, deci pe lege nu ai cum să-l bagi în… când treci… și el e armat. Riști ca la un un moment dat țeava aia mare să-ți crape.

Bă, se duce naibii, îți bubuie și alea-s țevi de înaltă presiune, îți bubuie între cartiere, adică… sunt lucruri care… știi cum e, steagul roșu, nu trece de ăsta. Că treci pe un drum privat, pe un câmp, că mai faci o d-aia, că mai pui un copac, că mai pui o pavea pe un teren viran… Bă, dar repet, o dată nu intri pe terenul privat unde scrie ăla, bă, e privat. Cum a obținut el, l-a obținut, mai puțin contează și 2 la mână, unde ai țevi de gaze, țevi de curent, ești foarte atent cu ele că uite se întâmplă nenorocire ca la Rahova acolo și dai dracu de belea, dar a mers, a mers, acum… Știi cum e, după ce mănânci, ce urmează? Plata mesei, cineva plătește masa.

Tanța: Da, dar el nu știe nimic, el a avut aparat de specialitate.

Corbuleanu: Da, așa este. Păi ce? Asta-i viața.

Tanța: Și acolo la parc, parcul Brățării. Știi! Ăla e o.. e al capitalei. Eu i-am spus de când m-a pus să bag curent și n-am băgat curent, am băgat pe partea ailaltă și i-am zis că nu este… e domeniul public al capitalei și nu se poate. Mai mult, avem sesizare și pe parcările alea (n.n. neinteligibil) la Lotrioara, dacă știi tu la Lotrioara unde sunt alea cu galben făcute că…

Corbuleanu: Da, nu mai știu că au trecut ani de zile.

Tanța: Nu, la parc. E parcul și Lotrioara și acolo sunt niște… Eiii, și alea sunt tot private. Teren privat și ăsta că l-a asfaltat că a luat banii că nu știu ce. Oricum e nasoală, nu știu cine de unde le scoate, dar le scoate pe toate care nici nu-ți mai aduci aminte de ele.

Corbuleanu: Da, asta-i viața.

Tanța: Știi… și vrei să-ți spun… când m-au chemat ăia, când m-au văzut cu mâna, săracii au zis: „Duceți-vă, doamnă, acasă, lăsați că avem noi pe cine să-nhațăm.”

Corbuleanu: Aoleu, Doamne! Eee, o-m vedea, să fim sănătoși și la pungă groși.

„Sunt lucruri care se pot face, sunt altele pe care nu le faci”

Tanța: Dar nu se astâm…

Corbuleanu: Nu se astâmpără…

Tanța: Ce?

Corbuleanu: Nici n-a învățat nimic, îi dă inainte. Eu am avut de multe ori discuția asta și i-am spus: „Sunt lucruri care se pot face, sunt lucruri care stau în picioare așa le mai învârți (n.n. neinteligibil), sunt altele pe care nu le faci”. Nu intri pe zone private, nu faci d-aia… sau când faci ceva, trebuie să fii sigur că ai actele în spate. Și lucrări sunt… bă, stau în picioare că vezi te caută unul după câțiva ani și zice: „Bă, ce dracu ai făcut acolo?”.

Uite asta a fost hotărârea, asta a fost (n.n. neinteligibil). Dacă vrea să te călărească, te călărește oricum că România nu e o țară în care să zici că e ceva clar, dar una e să-i spui: „Uite, bă, blocul făcut, uite spațiul verde, uite copacul, uite aia și uite hârtiile în spate, contractul, uite aia, uite aia”. Și alta e să te duci cu mâna în gură și să zici: „A dat ordin primarul”. Păi, bine, mă, OK și dacă îți dă ordin primarul să te arunci în cap, te aruncai în cap? Ce dracu! Da!

Tanța: Dar nu știu ce se întâmplă că până acuma… de atuncia de când… A apărut acuma? Ori că a fost cu blocul ăla și a început Transgazul să facă valuri și astea, nu știu.

Corbuleanu: Ce am zis mai devreme, mă? Nimeni nu e șmecher forever.

Negoiță, pus sub control judiciar cu interdicția de a-și exercita mandatul de primar

DNA a anunțat oficial vineri acuzațiile împotriva lui Robert Negoiță, cercetat pentru abuz în serviciu. El este acuzat că a dispus ilegal lucrări de construire și asfaltare pe 12 străzi, inclusiv de pe un teren deținut de firma fratelui său, după cum a dezvăluit Recorder anul trecut. Lucrările au fost făcute inclusiv peste țevi de gaze, iar astfel „ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranța locuitorilor din acele zone”, spun procurorii.

Robert Negoiță a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii DNA au stabilit o cauțiune de 800.000 de lei, la finalul mai multor ore de audieri la sediul DNA.

Negoiță a primit din partea procurorilor și interdicția de a-și exercita mandatul de primar pe perioada controlului judiciar.

El a sugerat, vineri dimineață, într-un live pe Facebook, că va ataca decizia DNA, care i-a impus control judiciar și mai multe interdicții.