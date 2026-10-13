VIDEO Românul care a obținut 2 milioane EUR finanțare pentru startup-ul său AI: „În loc să construim o închisoare pentru un agent, îi facem o grădină, un gărduleț”

„În loc să construim o închisoare pentru un agent în care poate să execute comenzi, ne gândim mai degrabă că-i facem o grădină, un gărduleț și poate să trăiască acolo în propria lui casă”, spune Laurențiu Ciobanu, fondator al unui startup olandez care oferă „mașini virtuale” pentru programatori și agenți AI, unde aceștia pot dezvolta și contribui activ, în cel mai nou episod al podcastului „AI Business, AI Parte”.

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