VIDEO Rusia susține că a testat cu succes o nouă metodă de distrugere a dronelor, de la 500 metri distanță

Compania rusă LazerBruzz a testat cu succes un sistem laser pentru distrugerea dronelor, într-un poligon din nord-vestul Rusiei, a informat vineri purtătorul de cuvânt al firmei, transmite agenția EFE, preluată de Agerpres.

‘Sistemul laser pentru protecția infrastructurii critice împotriva atacurilor cu drone a fost testat într-unul din poligoanele din nord-vestul Rusiei’, a indicat reprezentantul companiei pentru agenția rusă TASS.

Potrivit LazerBuzz, instalația laser din cadrul proiectului Posok (Toiag) a fost testată de la o distanță de 500 de metri.

‘În timpul testului am arătat distrugerea unui model static al unei baterii de dronă FPV la o distanță de 500 de metri. Acestuia i-a luat aproximativ o secundă de impact direct’, a afirmat reprezentantul firmei.

Russian Z-channels claim that a laser system allegedly designed to counter drones was tested under the “Posokh” project. They say the invisible beam disabled a drone engine at 500 meters, causing it to catch fire — though the demonstration used a static mock-up. pic.twitter.com/RXg6xxfpAv