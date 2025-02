VIDEO Rușii fac manevre nucleare. Sistemele de rachete balistice intercontinentale Yars au fost desfășurate pe „rute de patrulare de luptă”

Trupele Moscovei au făcut exerciții cu rachetele balistice intercontinentale Yars în regiunea sa Volga, a declarat joi Ministerul rus al Apărării, potrivit Reuters.

Ministerul a publicat o înregistrare video cu lansatoare de rachete Yars deplasându-se printr-o pădure înzăpezită.

An ICBM(Yars) TEL unit goes onto patrol.

14th Missile Division, Yoshkar-Ola.

/Feb. 2025/

Details: https://t.co/SllfHkVxCv pic.twitter.com/LpJyKoKFZF