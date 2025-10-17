VIDEO S-a deschis traficul pe autostrada care a stat „muzeu” câteva luni: Cum a fost improvizată ieșirea de pe autostradă spre Buzău

Aproape 30 de kilometri din Autostrada „Moldovei” A7 care au stat „muzeu” câteva luni au fost în sfârșit deschiși traficului vineri după amiază. Deschiderea circulației vine cu o rezolvare improvizată la unul dintre capete, însă. Traficul dinspre București este „dat jos” de pe autostradă mult mai devreme și deviat pe un drum județean, printr-o localitate, până să ajungă în DN2.

Cei aproximativ 30 de kilometri de pe lotul 2 dintre Ploiești și Buzău au stat „muzeu” mai bine de două luni, adică au fost gata, dar nu au putut fi dați în circulație din cauza unor erori făcute de un constructor din Bulgaria. Între timp, constructorul a remediat problemele, dar controversa se mută spre capătul lotului dinspre Buzău.

Descărcare improvizată la capătul dinspre Buzău

Planul inițial era ca deschiderea traficului pe lotul 2 să se facă la pachet cu deschiderea unei bucăți de câțiva kilometri din lotul 3 adiacent, construit de Nurol, precum și a unei părți din nodul rutier cu DN2. Practic, șoferii ar fi putut circula direct până în DN2-Centura Buzăului.

Noile informații arată însă că CNAIR și constructorul turc Nurol de pe Lotul 3 nu au reușit să finalizeze la timp lucrările pentru o astfel de deschidere de circulație, iar în schimb șoferii de pe A7 vor fi nevoiți să fie deviați printr-un sat, pe un drum județean.

Doar o bretea din nodul cu DN2 a fost gata vineri, astfel că doar șoferii pe relația Buzău-București vor putea urca direct pe autostradă.

Cei care vor circula pe direcția București-Buzău vor fi „dați jos” de pe autostradă mai devreme, la intersecția cu DJ203G în localitatea Pietrosu. Vor merge circa 2 km apoi pe drumul județean, prin localitate, până la intersecția cu DN2, acolo unde a fost improvizat un sens giratoriu.

Cum vor cobori soferii de pe A7 in DN2 in apropiere de Buzau

Potrivit Asociației Pro Infrastructura, odată cu deschiderea de vineri, rețeaua românească de autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare ajunge la 1.353,4 kilometri, din care 83,54 kilometri au fost inaugurați în 2025.

A7 Ploiești – Buzău – Lotul 2: Mizil – Pietroasele (Spătaru)

Constructorul : ASOCIEREA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD PLC

: ASOCIEREA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD PLC Lungime : 28,35 km

: 28,35 km Valoare : 1,25 mld lei (fără TVA)

: 1,25 mld lei (fără TVA) Contract semnat: 7 iunie 2022

7 iunie 2022 Lucrări începute : 11 august 2022

: 11 august 2022 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic era deja realizat): 20 de luni.

20 de luni. Termen de finalizare: Octombrie 2024 (termen prelungit) / T3-T4 2025 (realist)

Octombrie 2024 (termen prelungit) / T3-T4 2025 (realist) Stadiu (octombrie 2025): 99,9%

Autostrada A7 Ploiești – Buzău / Sursă: HotNews