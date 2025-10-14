VIDEO Când se deschide circulația pe autostrada care e gata „99,99%”, dar stă „muzeu” pentru că un constructor din Bulgaria a greșit sudurile

Aproximativ 30 de kilometri din Autostrada „Moldovei” A7, de pe lotul 2 dintre Ploiești și Buzău, stau „muzeu” de aproape două luni, adică sunt gata, dar nu pot fi dați în circulație din cauza unor erori făcute de un constructor din Bulgaria. Constructorul a remediat între timp problemele și face ultimele teste, iar Comisia de Recepție de la Compania de Autostrăzi va face inspecția finală zilele următoare.

„Comisia de recepție va fi convocată pe 16-17 octombrie. Dacă totul e ok, circulația rutieră va fi deschisă imediat după finalizarea recepției”, a declarat pentru HotNews Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Odată deschis traficul, șoferii vor putea circula pe A7 de la intersecția cu A3 în zona localității Dumbrava și până în apropiere de Spătaru, la vest de Buzău. Deschiderea traficului pe Lotul 2 Ploiești – Buzău se va face și prin folosirea unei bucăți de câțiva kilometri din lotul 3 adiacent, precum și a unei părți din nodul rutier cu DN2.

În urmă cu o săptămână, constructorul lotului 2 a început să facă teste de încărcare a podului rutier de la km 38, singurul punct rămas problematic pe întreg tronsonul.

HotNews.ro a scris încă din luna septembrie că lucrările de pe lotul 2 al autostrăzii A7 Ploiești – Buzău sunt aproape gata din primăvară, însă circulația nu a fost deschisă din cauza unor probleme de construcție. „E gata 99,99%”, recunoaștea CNAIR.

Asocierea româno-bulgară Coni-Trace este cea care s-a ocupat de construcția lotului, și deși multe lucrări erau gata încă de la finele anului trecut, o serie de suduri neconforme la elementele metalice de la trei structuri – poduri și pasaje – a făcut ca deschiderea traficului preconizată inițial pentru primăvară să se tot amâne. Responsabilă de sudurile greșite este firma bulgară Trace.

Suduri greșite la trei poduri

„În timpul execuției lucrărilor au fost identificate neconformități la îmbinările sudate ale elementelor ce compun tablierele metalice la trei dintre structurile principale de pe acest tronson. Aceste neconformități, depistate în urma controalelor de calitate, au impus demararea unei analize tehnice aprofundate pentru a stabili soluțiile de remediere”, transmitea CNAIR la solicitarea HotNews.

„Cauzele sunt de natură tehnică și vizează calitatea execuției unor lucrări complexe la structurile metalice, în special a sudurilor realizate în șantier. Nerespectarea întocmai a dispozițiilor de șantier și a procedurilor tehnice a condus la apariția acestor neconformități”, detalia Compania de Drumuri.

Ca urmare a problemelor depistate, lucrările au fost sistate cât timp CNAIR a solicitat o expertiză tehnică realizată de un expert internațional independent care a certificat problemele constatate și a propus soluții.

„În baza concluziilor acestei expertize și a soluțiilor tehnice furnizate de proiectant, antreprenorul a demarat lucrări de remediere, stadiul acestora fiind următorul:

Pasajul peste autostradă de la km 26: Lucrările de consolidare a sudurilor prin montarea de eclise cu șuruburi de înaltă rezistență au fost finalizate, iar pasajul este deschis traficului.

Pasajul peste autostradă de la km 33: Lucrările de remediere punctuală au fost finalizate, iar pasajul este deschis traficului.

Podul peste Râul Sărata de la km 38: Fiind cea mai complexă structură, Antreprenorul execută în prezent, conform soluției tehnice finale, lucrări de consolidare a unor îmbinări la talpa superioară a tablierului metalic. După finalizarea acestor intervenții, va fi efectuat un nou set de teste de încărcare statică pentru a verifica siguranța și durabilitatea structurii".

Între timp, constructorul Trace a trecut la testările de încărcare a Podului de peste Râul Sărata. La teste au fost folosite câte opt camioane încărcate cântărind fiecare câte 40 de tone.

Separat, CNAIR susține că „a inițiat deja demersurile contractuale pentru revendicarea costurilor și aplicarea penalităților de întârziere, conform clauzelor aplicabile. Cuantumul final al acestora va fi stabilit la finalizarea analizei și la recepția lucrărilor, în strictă conformitate cu termenii contractuali”.

Detaliu – Podul de la km 38 de pe A7 unde bulgarii de la Trace fac lucrari de remediere

Vezi mai jos ce spune constructorul bulgar despre problemele de execuție:

A7 Ploiești – Buzău – Lotul 2: Mizil – Pietroasele (Spătaru)

Constructorul : ASOCIEREA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD PLC

: ASOCIEREA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD PLC Lungime : 28,35 km

: 28,35 km Valoare : 1,25 mld lei (fără TVA)

: 1,25 mld lei (fără TVA) Contract semnat: 7 iunie 2022

7 iunie 2022 Lucrări începute : 11 august 2022

: 11 august 2022 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic era deja realizat): 20 de luni.

20 de luni. Termen de finalizare: Octombrie 2024 (termen prelungit) / T3-T4 2025 (realist)

Octombrie 2024 (termen prelungit) / T3-T4 2025 (realist) Stadiu (octombrie 2025): 99,9%

Autostrada A7 Ploiești – Buzău

Autostrada „Moldovei” A7

Autostrada „Moldovei” A7 este o șosea de mare viteză de aproape 450 de km de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. Autostrada A7 se află în diferite stadii de implementare: 120 km în folosință, 215 kilometri în lucru și aproape 115 km în licitație, din totalul de circa 450 km Ploiești – Siret.

I se mai spune și „coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere pentru Moldova pentru că străbate regiunea de la Nord la Sud, legând-o cu Muntenia și urmând să preia tot traficul greu și de tranzit de pe DN2 (E85), unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri naționale din țară.

Din sectorul A7 Ploiești (A3/Dumbrava) – Buzău, până în prezent s-au deschis traficului cei 21 de km aferenți primului lot. Lotul 2, prezentat în articolul de față, este la un pas de finalizare, în timp ce Lotul 3, construit de turcii de la Nurol, are termen de finalizare la finalul acestui an.

Mai departe de la Buzău spre Nord se circulă pe autostradă pe aproape 87 de kilometri până la nord de Focșani.

De la Focșani spre Bacău sunt așteptate spre deschidere în acest an măcar încă două alte tronsoane, în timp ce ultimul tronson spre Bacău și alte trei tronsoane de la Bacău la Pașcani sunt programate spre finalizare, cu întârziere, abia la anul.