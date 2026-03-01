VIDEO. Sal Da Vinci câștigă Festivalul de la Sanremo 2026: „Dedic acest premiu familiei și orașului meu, Napoli”

Cea de-a 76-a ediție a Festivalului muzicii italiene s-a încheiat duminică noaptea cu victoria lui Sal Da Vinci.

„Doresc să dedic acest premiu familiei mele, care m-a ajutat atât de mult, și orașului meu, Napoli”, a declarat câștigătorul, vizibil emoționat.

Napoletanul a câștigat cu melodia „Per sempre si”.

Primii cinci clasați:

1 Sal Da Vinci

2 Sayf

3 Ditonellapiaga

4 Arisa

5 Fedez & Masini

În vârstă de 56 de ani, Sal da Vinci este fiul lui Mario Da Vinci și el cântăreț de muzică napoletană. Cei doi au și cântat în spectacole împreună. Sal Da Vinci a mai participat la Sanremo în 2009 când s-a clasat al treilea.

Da Vinci a reușit să aibă un succes internațional datorită melodiei Rossetto e caffè.

Ediția din acest an a fost ultima prezentată de Carlo Conti. Anul viitor, Festivalul de la Sanremo, care e retransmis și în România, va fi condus de vedetele Rai 1 Stefano De Martino și Antonella Clerici.