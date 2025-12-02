VIDEO Samsung și-a prezentat primul său telefon pliabil în trei / Cât costă TriFold

Compania sud-coreeană Samsung a prezentat marți primul său telefon pliabil în trei, la un preț inaccesibil pentru consumatorul mediu, notează France Presse.

Galaxy Z TriFold va fi pus în vânzare pe 12 decembrie în Coreea de Sud și va costa de două ori mai mult decât noul iPhone 17 în această țară, respectiv 2.100 de euro.

Această noutate pentru Samsung nu este o premieră mondială: anul trecut, Huawei și-a devansat concurenții cu un telefon vândut la un preț similar.

Foarte subțire, Galaxy Z TriFold se deschide pentru a dezvălui un ecran de 10 inci (25,4 centimetri), oferind „posibilități sporite de a crea și de a lucra”, a afirmat gigantul sud-coreean al tehnologiei.

Acesta „nu este destinat vânzării în masă”, a admis gigantul sud-coreean.

Alex Lim, vicepreședinte executiv al Samsung Electronics, a afirmat că este vorba de o „ediție specială”. Creșterea pe competitiva piață a smartphone-urilor este dificilă, ceea ce îi determină pe producători să găsească noi modalități de a se diferenția de alte companii.

Disponibil numai în culoarea neagră, noul dispozitiv Samsung cântărește 309 grame și are o grosime de mai puțin de 0,5 cm în punctul său cel mai subțire.

Telefonul integrează funcții de inteligență artificială (IA) generativă, care pot fi utilizate în timp real prin partajarea ecranului sau a camerei.

Lansarea are loc într-un moment în care Apple este pe cale să depășească Samsung. Livrările de smartphone-uri ale companiei americane ar urma să atingă o cotă de piață globală de 19,4% în 2025, în timp ce Samsung ar reprezenta 18,7% din piață, potrivit firmei de studii Counterpoint. Apple și-ar detrona astfel rivalul pentru prima dată.