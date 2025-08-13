VIDEO Ministrul de Finanțe anunță sancțiuni penale la vânzarea firmelor cu datorii la stat. Nazare anunță schimbări și în privința eșalonării datoriilor

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri la guvern noi măsuri fiscale care vor viza firmele care au datorii la stat. „Vom sancționa penal cesionarea părților sociale deținute într-o societate comercială cu răspundere limitata în situația in care societatea are obligații bugetare neachitate, iar cesionarea se dovedește că s-a realizat în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale”, a declarat ministrul.

„Vom închide acest capitol în care diverse firme erau vândute cu datorii tocmai pentru a scăpa de datorie. Nu se mai pot cesiona acțiuni acolo unde există datorii. Împreună cu ONRC (Registrul Comerțului – n.a.) și Ministerul Justiției am gândit un mecanism prin care cei care cumpăra sau vând o firmă și există datorii trebuie să prezinte dovezi fie că sunt plătite ori să arate măsuri asiguratorii în privința acelor datorii tocmai pentru a nu muta aceste datorii pe o firmă oarecare, după care firma să intre în activitate și statul să nu mai poată recupera nimic”, a declarat Alexandru Nazare.

Eșalonarea datoriilor se schimbă: Sunt companii care au datorii de zeci de milioane de lei

Acesta a spus că va fi schimbat și întreg sistemul de eșalonări la plata datoriilor către stat din partea firmelor. Acesta a subliniat că în prezent avem 3 tipuri de eșalonări: simplificată, clasică și cu risc fiscal mic.

„Eșalonarea simplificată a fost adoptată în pandemie și a produs efectele în pandemie, dar ca multe alte lucruri inițiate în pandemie a fost permanentizată. Este vorba de un fel de credit cu buletinul aplicat companiilor dar care nu acordă statului măsuri suficiente astfel încât să și recupereze sumele atunci când aceste companii nu plătesc. Și avem companii care au plecat de la o datorie foarte mică, poate 100.000 de lei și au ajuns la zeci de milioane de lei. Sunt foarte multe cazuri în care aceste companii au ajuns să acumuleze datorii foarte mari”, a declarat ministrul Finanțelor.

Statul are de recuperat 3 miliarde de lei la eșalonarea simplificată

Potrivit acestuia, sistemul de eșalonări va fi regândit astfel încât să fie prevenite abuzurile la eșalonarea datoriilor.

„Aceste abuzuri se văd când ne uităm la arieratele pe care le au aceste companii și la numărul de debitori care sunt foarte mulți. Spre exemplu, la eșalonarea simplificată mai avem 3 miliarde de lei de recuperat”, a spus Nazare.

Pentru eșalonarea datoriilor, companiile vor trebui să prezinte garanții.

„Am introdus un contract de fideiusiune pentru aceste companii, astfel încât sa avem garanții suficiente ca vom recupera banii. De asemenea, termenele pe care le aveau pana acum aceste companii pe diverse tipuri de eșalonări, inclusiv la restructurare, se reduc. Va dau un exemplu de la 180 la 60 de zile, pentru că odată ce-și lua eșalonarea își eșalonau și datoriile curente si din cascada in cascada, din eșalonare in eșalonare, am ajuns in anumite cazuri la sute de milioane datorii, companii care intra in concordat sau in insolvență după caz, după care statul trebuie sa consume resurse sa recupereze acei bani”, a mai spus ministrul.