VIDEO SBU a anunțat „o nouă operațiune specială fără precedent”. A lovit, pentru prima dată, un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană

Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier al „flotei fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană, cu drone aeriene, a declarat vineri un oficial ucrainean, mișcarea reflectând intensitatea crescândă a atacurilor Kievului asupra transporturilor rusești de petrol, scrie Reuters.

Nava – Qendil – era goală când a fost lovită de drone în apele neutre, la peste 2.000 de kilometri (1.250 mile) de Ucraina, și „a suferit daune critice”, a spus oficialul din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), într-o declarație scrisă.

„SBU a lovit cu drone aeriene un petrolier al așa-zisei «flote fantome» ruse, Qendil”, a precizat o sursă din SBU, citată de AFP. „Rusia utiliza acest petrolier pentru a ocoli sancțiunile” și pentru a-și finanța „războiul său contra Ucrainei”, a adăugat aceeași sursă.

Conform sursei, care a făcut aceste precizări sub protecția anonimatului, este vorba de „o nouă operațiune specială fără precedent” a SBU.

Petrolierul Qendil se afla în largul coastelor Libiei la ora 13:30 GMT, potrivit datelor MarineTraffic. Oficialul ucrainean citat de Reuters, care și el a cerut rezerva anonimatului, nu a precizat exact unde se afla nava în momentul atacului sau când a avut loc acesta.

Imaginile aeriene furnizate de oficial au suprins o mică explozie pe puntea unui petrolier. Reuters menționează că a confirmat că nava prezentată în înregistrarea video era Qendil, comparând-o cu imagini din arhivă, dar nu a putut verifica ora sau locația.

SBU’s “Alpha” unit struck the Russian shadow fleet tanker QENDIL in the Mediterranean using precision drops. At the time of the operation the ship was empty, posing no environmental threat. QENDIL suffered critical damage and is no longer operational. pic.twitter.com/zvEM1O2QvE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2025

Ucraina a atacat rafinăriile de petrol rusești pe tot parcursul anilor 2024 și 2025, dar și-a extins vizibil campania în ultimele săptămâni, lovind platformele petroliere din Marea Caspică și revendicând atacuri cu drone navale împotriva a trei tancuri petroliere din Marea Neagră.

Aceste petroliere, precum și Qendil, navă aflată sub pavilionul Omanului, fac parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei – nave nereglementate care, potrivit Kievului, ajută Moscova să exporte cantități mari de petrol și să-și finanțeze războiul din Ucraina, în ciuda sancțiunilor occidentale.

Președintele rus Vladimir Putin, care a ordonat invazia pe scară largă din Ucraina în februarie 2022, a amenințat că va întrerupe accesul Ucrainei la Marea Neagră ca răspuns la atacurile asupra petrolierelor, pe care le-a calificat drept piraterie.

Nu au existat comentarii noi din partea Moscovei cu privire la cel mai recent atac.

Conform datelor MarineTraffic, nava Qendil se îndrepta spre portul rus Ust Luga din Marea Baltică, el plecând din portul indian Sikka.

‼️‼️🇷🇺🇴🇲—-Ukraines SBU and likely NATO have just struck an Oman flagged tanker en route from Sikka Port in India, leaving only days ago, to Ust-Luga Port in Russia.



The tanker, QENDIL, was allegedly empty at the time of the strike which occurred just south-east of Greece.



This… pic.twitter.com/cLIt9yJzoI — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) December 19, 2025

India este un consumator important de petrol rusesc, deși a fost supusă presiunilor din partea președintelui american Donald Trump pentru a-și reduce achizițiile, cu scopul de a diminua veniturile din petrol ale Moscovei, venituri care, potrivit Ucrainei, alimentează războiul pe scară largă declanșat de Putin.

„Înțelegem că se întoarce într-un port care este în prezent necunoscut”, a precizat pentru Reuters un oficial dintr-o țară a Uniunii Europene.

Măsuri „în mai multe etape”

Atacul asupra navei Qendil este remarcabil nu numai pentru că a avut loc mai departe, în Marea Mediterană, ci și pentru că s-au folosit drone aeriene.

„Această evoluție reflectă o expansiune semnificativă a utilizării de către Ucraina a sistemelor aeriene fără pilot (drone, n.r.) împotriva activelor maritime asociate rețelei Rusiei pentru exportul de petrol, rețea aflată sub sancțiuni”, a afirmat grupul britanic de gestionare a riscurilor maritime Vanguard.

Oficialul ucrainean citat de Reuters nu a precizat cum au ajuns dronele la navă, dar a spus că operațiunea a implicat măsuri „în mai multe etape”.

SBU, vasta agenție de securitate din spatele atacului, a desfășurat atacuri extrem de sofisticate împotriva Rusiei, introducând ilegal zeci de drone pentru o operațiune de distrugere a bombardierelor strategice de la bazele aeriene situate mult în spatele frontului, în luna iunie.

De asemenea, au avut loc o serie de explozii inexplicabile pe tancurile petroliere care au acostat în porturile rusești începând din decembrie 2024.

Ucraina nu a confirmat și nici nu a negat implicarea ei în aceste incidente, dar surse din domeniul securității maritime suspectează că Kievul se află în spatele lor, unele dintre ele implicând mine magnetice pe nave din Marea Mediterană.

Doi membri ai echipajului petrolierului Valeriy Gorchakov, sub pavilion rus, au fost uciși săptămâna aceasta într-un atac cu drone ucrainene asupra portului Rostov-pe-Don, din sudul Rusiei.