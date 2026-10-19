VIDEO Scandal la audierea ministrului PSD propus la Agricultură, Florin Barbu: „Nu mai persistați în prostie. Prostia e ca betonul”

Audierea lui Florin Barbu (PSD), propus pentru un nou mandat la conducerea Ministerului Agriculturii în Guvernul Niculescu, a fost marcată de scandal în comisia parlamentară în care a fost audiat.

Schimbul de replici dintre Florin Barbu și parlamentari PNL și USR, a pornit de la afacerea „stuful din Deltă” legată de familia senatorului Paul Stănescu, lider influent în PSD. La inițiativa social-democratului Florin Barbu, pe vremea când era șeful comisiei de agricultură a Camerei Deputaților, în octombrie 2023, Parlamentul a modificat pe ascuns o lege prin care zeci de mii de hectare de teren din Delta Dunării erau transformate în pajiște.

„Domnule ministru, sunteți la a cincilea nominalizare. Nu ați obosit? Cu ce tunuri ați venit tura aceasta la minister?, i-a spus Sebastian Cernic (USR) lui Florin Barbu.

Florin Barbu i-a replicat: „Domnu’ Cernic, am și eu o rugăminte: nu mai persistați în prostie. Vă spun un lucru foarte important: prostia este ca betonul. Odată turnată, se va întări pentru totdeauna”.

Apoi, Florin Barbu și deputatul PNL Adrian Cozma s-au contrat pe tema subvențiilor pentru stuf și motorina la 4 lei/litru.

Pasaje din schimbul de replici:

Cozma: „Ați fost 9 ani în Ministerul Agriculturii, la ANIF. Sunt câteva aspecte – subvenția pentru stuf pentru familia domnului Stănescu. De asemenea, valiza de 4000 de euro. Acum oamenii se uită”.

Ionel Ciunt, președintele ședinței, din partea PSD: „Domnule, declarațiile politice se fac miercuri dimineată”.

Cozma: „Ați promis fermierilor motorină la 4 lei fără acciză și TVA. Cât costă acest mecanism pe an și dacă acești bani vor fi cuprinși în bugetul pe 2027. Și daca vă dați demisia în situatia în care fermierii nu vor cumpăra motorina la acest pret în primul an de mandat?”

Barbu: „Despre stuf: acea lege a fost votată în Parlamentul României. Este o directivă europeană”.

În discuție a intervenit și Sebastian Cernic, senator USR.

„Domnule ministru, sunteți la a cincilea nominalizare. Nu ați obosit? Cu ce tunuri ați venit tura aceasta la minister?, i-a spus Sebastian Cernic.

Senatorul Sorin Moise (PSD) i-a replicat: „Aoleu… sună a ChatGPT întrebarea”.

Florin Barbu: „Domnu’ Cernic, am și eu o rugăminte: nu mai persistați în prostie. Vă spun un lucru foarte important: prostia este ca betonul. Odată turnata, se va întări pentru totdeauna”.

Florin Barbu a primit aviz favorabil pentru Ministerul Agriculturii în urma audierilor. PNL și USR au votat împotrivă.