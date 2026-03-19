VIDEO Scandal provocat de Anamaria Gavrilă în timpul dezbaterii pe buget: „Stai în banca ta!”

Președinta POT Anamaria Gavrilă a provocat un incident în sala de plen la dezbaterea bugetului după ce s-a răstit la deputata Gabriela Porumboiu căreia i-a reproșat că a vorbit în numele partidului, deși nu mai face parte din el.

După intervenția în plen legată de buget a Gabrielei Porumboiu, Anamaria Gavrilă s-a dus la fosta sa colegă de partid căreia i s-a adresat pe un ton ridicat.

„Nu mergi acolo să vorbești în numele POT, stai în banca ta, stai în banca ta! (…) Dați-vă demisia dacă aveți demnitate. Dacă nu ești POT, nu ieși acolo. Tu ai spus că nu mai ești POT și că nu te reprezintă POT. De ce mergi în numele POT și de ce mergi să susții coaliția?”, a spus Gavrilă, înainte de a pleca, vizibil furioasă.

„Noi am depus o înștiințare în Parlament prin care am cerut să schimbe numele partidului POT în „Uniți pentru România”. Așteptăm o decizie, se pare că sunt alte interese și noi nu ne-am jucat rolul (…) Dar nu vreau să fiu vedetă în seara asta, v-am spus ce era de spus. Puteți să mergeți la doamna Anamaria să vă spună de ce a țipat”, le-a spus Gabriela Porumboiu jurnaliștilor.

Situația juridică a grupului de deputați ai partidului Partidul Oamenilor Tineri (POT) este incertă. Liderul grupului, Răzvan Mirel Chiriță, a cerut conducerii Camerei Deputaților, la începutul lunii februarie, să ia act de schimbarea numelui în „Uniți pentru România”, însă președinta partidului, Anamaria Gavrilă, împreună cu alți 5 deputați, se opun și îl contestă pe Chiriță.

Acesta din urmă susține că solicitarea se bazează pe o decizie a grupului din 15 decembrie 2025, conform documentelor depuse la Parlament. Practic, dacă modificarea va fi aprobată, deputații care îl susțin pe Chiriță se întorc la grupul POT, dar care și-a schimbat numele.

În replică, președinta POT, Anamaria Gavrilă, a transmis și ea o serie de documente conducerii Camerei Deputaților. Gavrilă susține că, de fapt, Chiriță nu mai este membru POT, deci nici nu mai poate fi lider al grupului parlamentar și nu poate cere modificarea numelui grupului.

Solicitarea de constituire a grupului „Uniți pentru România” a fost transmisă la Comisia pentru regulament, pentru un punct de vedere.