VIDEO Scene incredibile de Crăciun: un bărbat intră pe o autostradă aglomerată, pune la pământ o polițiștă și îi fură mașina, în SUA

Un incident șocant a avut loc în Seattle în ziua de Crăciun, când un bărbat a furat o mașină de patrulă de la un locotenent al Poliției Statale din Washington (Washington State Patrol).

Furtul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar în imaginile obținute de TMZ. Bărbatul este observat cum traversează cu nonșalanță o autostradă aglomerată din Seattle, când a intrat în cadru și mașina de poliție, care se oprește când observă individul pe carosabil.

🚨 EXCLUSIVE: A man in Seattle is in police custody after stealing a patrol car from a Washington State Patrol lieutenant … and exclusive new video shows the suspect shoving the cop to the ground and taking off in her car. pic.twitter.com/69zxNv2189 — TMZ (@TMZ) December 25, 2025

Individul s-a mișcat un pic, părând dezorientat, apoi s-a îndreptat spre autospeciala de poliție, iar când polițista aflată la volan a deschis portiera, bărbatul s-a repezit la ușa șoferiței și a scos-o cu forța, punând-o la pământ. Apoi s-a urcat repede la volan și a plecat în viteză.

Incidentul a fost urmat de o urmărire intensă a poliției, care s-a încheiat după ce ofițerii WSP au blocat mașina și l-au arestat pe bărbat, potrivit TMZ.

În declarația dată pentru TMZ, polițistul Rick Johnson de la Poliția Statală din Washington a spus că locotenentul văzut în videoclip nu a suferit leziuni și nu va fi sancționată pentru incident, care a avut loc chiar înainte de prânz, în ziua de Crăciun.