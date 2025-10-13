VIDEO Se deschide circulația pe un nou drum național: „A fost construit la profil de 4 benzi și e dotat cu parapet median de beton”

Drumul național 69A cu câte două benzi pe sens și separator median / Sursă: CNAIR

Un nou drum național este inaugurat în România. Șoseaua lungă de aproape 10 km a fost construită să facă legătura între Autostrada A1 și DN69 și municipiul Timișoara.

Circulația pe noul drum național (DN69A), care face legătura între DN69 și A1, se deschide astăzi, 13 octombrie 2025, ora 17.00, a anunțat directorul Companiei de Drumuri, Cristian Pistol.

„Acest drum modern (10 km), construit în județul Timiș, va asigura un acces mult mai facil între A1 și municipiul Timișoara. DN69A a fost construit la profil de 4 benzi (2 benzi pe sens), este dotat cu parapet median de beton tip New Jersey, iar pe traseu au fost amenajate 3 noduri rutiere”, spune șeful de la drumuri.

Cele trei noduri rutiere au fost amenajate la intersecția cu DN69, DC58 și A1.

DN69A langa Timisoara

Drumul a fost realizat de Antrepriza de Reparații și Lucrări A.R.L. Cluj S.A., firmă deținută de Strabag, în baza unui contract de 235 de milioane de lei semnat în iulie 2024.

Anterior proiectul a fost reziliat cu antreprenorul italian Todini în august 2023 din cauza întârzierilor foarte mari în execuție. Stadiul fizic la reziliere era de aproximativ 25%.