VIDEO Sediul France Televisions din Paris, evacuat după o alertă cu bombă. Emisia franceinfo, întreruptă în direct

Sediul central al France Télévisions, compania publică de televiziune din Franța, a fost evacuat sâmbătă după-amiază, în urma unei amenințări cu bombă, a anunțat postul public într-un comunicat publicat pe site-ul franceinfo, potrivit Le Parisien.

„Sediul central al France Télévisions (din Paris, n.r.) tocmai a fost evacuat. Serviciile statului au avertizat compania cu privire la o amenințare cu bombă. Polițiști și o unitate canină se află acum la fața locului pentru verificări. Emisia franceinfo și site-ul sunt perturbate”, se arată în mesaj.

La ora 17:37, canalul de știri franceinfo a fost nevoit să întrerupă brusc programul în direct, în timp ce difuza știri despre Ucraina și „turbulențele politice în care se află Volodimir Zelenski”.

Telespectatorii au putut auzi o sirenă în platou. „Trebuie să întrerupem emisia din cauza unei amenințări cu bombă”, a explicat prezentatorul Jean-Christophe Galeazzi, în timp ce cei din jurul lui se ridicau în picioare.

Deux semaines après BFM, le siège de France Télévisions évacué après une alerte à la bombe. Le direct de #Franceinfo interrompu depuis 17h37 pic.twitter.com/5igV06E1fQ — benmandin (@benmandin) November 29, 2025

Postul a început să redifuzeze emisiunea „Adevărat sau Fals”, difuzată inițial la ora 11:00, urmată de un segment cultural cu un interviu cu cântăreața Imany.

Între timp, la ora 18:30, France 2, principalul canal a televiziunii publice franceze, punea sub semnul întrebării posibilitatea de a mai emite jurnalul de la ora 20:00, în condițiile în care poliția verifica sediul France Télévisions.

La 19:40, se discuta despre o ediție mai scurtă a jurnalului, cu aproximativ douăzeci de minute peste durata planificată inițial.

Sâmbătă, 15 noiembrie, studioul BFMTV a fost, de asemenea, evacuat în urma unei amenințări cu bombă. Emisiunile în direct au fost întrerupte timp de aproximativ două ore și jumătate și înlocuite cu reluări, înainte ca situația să revină la normal și programul să fie reluat în cursul serii.