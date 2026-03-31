VIDEO Șeful diplomației franceze îi acuză de „trădare” pe primarii proaspăt aleși care au dat jos drapelul UE

Șeful diplomației franceze îi acuză de „trădare" pe primarii proaspăt aleși care au dat jos drapelul UE

Ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noël Barrot, a condamnat gestul făcut de mai mulți primari după victoriile de la alegerile municipale din Franța din această lună, din partea formațiunii eurosceptice și anti-imigrație Reuniunea Națională (RN), care au dat jos drapelul UE de pe instituțiile pe care le administrează.

Barrot a declarat, marți, că gestul făcut de aceștia „este o trădare a ceea ce suntem”.

„Uniunea Europeană este ceva ce Franța și-a dorit. Suntem noi – pentru a asigura pacea, pentru a ne păstra independența în fața presiunii crescânde din partea imperiilor și pentru a ne afirma propria viziune asupra lumii”, a declarat șeful diplomației franceze, marți, într-o postare pe platforma X, citat de Politico.

„Nu există nicio dizolvare a identității naționale în identitatea europeană, la fel cum nici identitățile noastre locale nu se estompează în spatele identității noastre naționale”, a adăugat oficialul.

Mai mulți primari RN au dat jos drapelul UE

Duminică, la Carcassonne, în sudul Franței, primarul RN Christophe Barthès s-a filmat în timp ce îndepărta drapelul UE de la balconul primăriei și a postat imaginile pe contul său de pe platforma X.

„Afară cu steagurile europene de la primărie! Să vină steagurile franceze”, a scris edilul.

Dehors les drapeaux européens à la mairie !



Tot în sudul Franței, primarul proaspăt ales la Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson a publicat o fotografie cu biroul său, iar în imagine apar multiple drapele ale Franței, dar niciun steag UE.

Carla Muti, primarul din Canohès, a postat la rândul ei un videoclip în care dă jos drapelul UE.

Un gest similar a făcut și Anthony Garénaux-Glinkowski, primarul de extremă dreapta din Harnes, în nordul Franței, care a dat jos și drapelul Ucrainei, pe care unele primării îl afișaseră în semn de solidaritate în contextul războiului lansat de Rusia în februarie 2022.

În Franța nu există o lege care să impună afișarea simbolului european pe fațadele primăriilor, excepție făcând data de 9 Mai, Ziua Europei, au spus oficiali din RN pentru a justifica gestul făcut, potrivit Le Monde.