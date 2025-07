VIDEO Selly, după incidentele de la „Beach, Please”: „Asta e muzica pe care o ascultă copiii voştri! Eu n-aş vrea să trăiesc într-o ţară în care revine cenzura!” 

Selly, pe numele său real Andrei Șelaru, co-organizator al Festivalului „Beach, Please!”, răspunde acuzațiilor din spaţiul public privind promovarea, la acest eveniment, a consumului de droguri şi a muzicii cu versuri violente sau sexuale: „Muzica hip-hop nu te face să devii mai depravat, la fel cum muzica clasică nu te face mai deştept, indiferent că o asculţi în căşti sau la un festival“.

Selly a răspuns într-un videoclip de aproape 17 minute, publicat pe rețelele de socializare, în contextul în care, în a doua zi a festivalului, un adolescent s-a rănit şi a ajuns la spital, după ce a sărit de pe scenă la îndemnul rapperului Destroy Lonely, iar în altă zi trapperul Albert NBN a înjurat România.

„Dragi prieteni, asta e muzica hip-hop! Are şi acest tip de mesaje: violente, vulgare, cu referire la sex, la substanţe interzise. Vreţi să le interziceţi? Asta vreţi? Eu n-aş vrea să trăiesc într-o ţară în care revine cenzura. Chiar nu mi-aş dori asta”, spune Selly într-un videoclip publicat în mediul online.

„Îmi iubesc ţara foarte mult, toţi banii pe care i-am făcut i-am investit înapoi în România, dar n-aş vrea să ne întoarcem la cenzură. Aceste piese există în spaţiul public de ani de zile, dar e interesant că lumea se oripilează doar atunci când le aude într-un anumit spaţiu public numit festival”, a continuat Selly, citat de News.ro.

Mai departe, Selly se adresează direct părinților, cărora le spune că „generația mea ascultă genul ăsta de muzică și nu este nicio problemă”.

„Muzica hip-hop nu te face să devii mai depravat, la fel cum muzica clasică nu te face mai deştept, indiferent că o asculţi în căşti sau la un festival. Eu ascult acest gen de muzică, dar nu mă droghez, nu fac excese, sunt un tânăr responsabil şi majoritatea tinerilor care au fost la festival sunt exact ca mine: nişte tineri extraordinari, iar în cele cinci zile aceşti tineri s-au distrat frumos, s-au distrat responsabil, sunt tineri din familii bune, cu note mari la şcoală”, z declarat Selly.

Co-organizatorul festivalului spune că 20% dintre participanții la festivalul „Beach, Please!” din acest an au fost minori, cu vârste de 16-17 ani. Restul participanților au avut între 18 și 25 de ani.

„Minorii au venit acolo cu acordul semnat al părintelui. Sincer, voi chiar credeţi că ei n-au mai auzit o înjurătură în viaţa lor, că n-au mai auzit de sex sau de droguri? Ştiau exact ce artişti cântă, au venit acolo tocmai pentru că asta e muzica pe care ei o ascultă în fiecare zi în căşti”, a explicat Selly.

Selly dă exemplu trupele Paraziții, BUG Mafia și Valahia

În videoclipul publicat miercuri, Selly se adresează și celor care s-au declarat „oripilați” de festivalul „Beach, Please!”. El i-a îndemnat pe aceștia să își amintească ce ascultau când erau tineri, dând drept exemple trupele Paraziții, BUG Mafia și Valahia.

„Vă aminţiţi de trupele rock din anii 80-90, cu cruci întoarse, cu de-alea rele? Şi nu cred că ați ajuns niciunul dintre voi satanişti. Dar asta e vârsta adolescenţei: a teribilismului, a rebeliunii. Vrem să fim diferiţi, vrem să ascultăm o muzică mai agresivă, e normal să fie aşa”, mai spune Selly în videoclip.

Val de controverse la „Beach, Please!” 2025

​Jandarmeria Constanţa a anunțat miercuri că trapperul Albert NBN a primit trei amenzi de câte 1.000 de lei pentru „încălcarea unor norme de convieţuire socială”, în urma prestației acestuia la festivalul „Beach, Please!”.

Deputatul Dumitru Coarnă a anunțat duminică, pe 13 iulie, că a depus o plângere penală la Parchetul General în urma prestației trapperului pe scena festivalului de la Costinești. Parlamentarul l-a acuzat pe Albert NBN că a folosit expresii „vulgare, jignitoare și ofensatoare” la adresa României și a poporului român, într-un context public, în fața a mii de tineri. Artistul Albert NBN a cântat în cadrul festivalului „Beach, Please!” de la Costinești piesa NBN World. După ce i s-a reproșat că înjură românii, el a explicat pe pe TikTok ce vrea să spună prin versurile sale.

„Eu îmi iubesc țara, dar nu statul. Eu am ceva personal cu statul. Nu am înjurat românii ca nație. Sau să-mi înjur oamenii care mă apreciază. Eu nu am nimic cu românii, nu am înjurat românii. Am înjurat strict statul și autoritățile, foarte simplu. Altă explicație nu vă dau”, a spus Albert NBN într-un clip video.

Organizatorii „Beach, Please!” au reacționat la cele întâmplate și au avut un mesaj simplu: festivalul este un spațiu de libertate artistică dedicat culturii urbane și trap-ului, unde exprimarea directă și controversată face parte din autenticitatea și energia pe care o caută publicul său, subliniind că îi nu vor cenzura pe cei care urcă pe scenă.