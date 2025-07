Plângere penală pentru o piesă cântată la Beach, Please, depusă de deputatul Dumitru Coarnă: „Să se autosesizeze de urgență”

Deputatul Dumitru Coarnă a anunțat duminică că a depus o plângere penală la Parchetul General în urma prestației artistului Albert NBN pe scena festivalului „Beach, Please!” de la Costinești. Parlamentarul îl acuză pe cântăreț că a folosit expresii „vulgare, jignitoare și ofensatoare” la adresa României și a poporului român, într-un context public, în fața a mii de tineri. După un val de critice pe internet, artistul a explicat că mesajul versurilor sale a fost prost înțeles.

„România nu se înjură și nu se umilește oricât de «artist» ai fi!”, a transmis Coarnă. El susține că prestația artistului nu are legătură cu libertatea de exprimare, ci cu „promovarea urii, a disprețului față de țară și a unui comportament extremist”, în timp ce „statul tace” iar „mesajul transmis tinerilor este devastator: totul este permis!”

Coarnă a cerut procurorului general să se autosesizeze de urgență, solicitând să se clarifice următoarelor aspecte: dacă faptele sunt de natură penală, care este responsabilitatea artistului și a organizatorilor festivalului și ce prejudicii morale și de imagine au fost aduse statului român.

„Potrivit informațiilor apărute în spațiul public şi înregistrărilor video care circulă pe rețelele de socializare şi în presă, unul dintre artiştii care au urcat pe scena festivalului a adresat, în mod deliberat, în väzul şi auzul a mii de participanți, inclusiv minori, în timpul unei prestații muzicale, mai multe cuvinte si expresii ofensatoare la adresa României si a poporului Român, printre care si expresia:

«Îmi bag p*** în România»

Această exprimare publică, de o vulgaritate extremă și cu o încărcătură ofensatoare directă la adresa statului romän, reclamă o intervenție din partea autorităților judiciare”, se arată în denunțul înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Deputatul neafilitat a precizat pentru HotNews.ro că a transmis sesizare electronic duminică după-amiază și că o va trimite luni și prin Poșta Română cu confirmare de primire. De asemenea, acesta a precizat că va înștiința Parchetul și de pe adresa sa de la Camera Deputaților.

Artistul Albert NBN a cântat în cadrul festivalului „Beach, Please!” de la Costinești piesa NBN World. Imagini din timpul show-ului au fost publicate și pe TikTok. Piesa este publicată si pe contul său de YouTube, unde are peste 586.000 de urmăritori. Clipul a strâns peste 3 milioane de vizualizări, în doi ani și jumătate de când a fost lansată.

Explicațiile lui Albert NBN

Artistul a publicat o ulterior un clip video pe TikTok, după ce i s-a reproșat că înjură românii, explicând ce vrea să transmită prin versurile sale.

„Eu îmi iubesc țara, dar nu statul. Eu am ceva personal cu statul. Nu am înjurat românii ca nație. Sau să-mi înjur oamenii care mă apreciază. Eu nu am nimic cu românii, nu am înjurat românii. Am înjurat strict statul și autoritățile, foarte simplu. Altă explicație nu vă dau”, a spus Albert NBN într-un clip video, după ce a fost criticat de internauți pentru limbajul obscen de pe scena Beach, Please.

Artistul a precizat că statul i-a făcut rău și autoritățile române fac prea multe abuzuri, în opinia sa.

„Dacă încercați să faceți din țânțar, armăsar, este fix problema voastră. Nu dau explicații la nimeni. Îmi iubesc țara. Statul și autoritățile, în niciun caz. Îmi iubesc fanii, dacă nu erau românii, eu nu mai ajungeam să am succesul pe care îl am acum”.

„Când vă învăț copiii să nu se drogheze și să își iubească familiile, de ce nu mă postați? Mă postați când vorbesc urât? Vă pup, să fiți sănătoși!”, și-a încheiat Albert NBN mesajul video publicat în urma criticile de pe internet.