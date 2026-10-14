VIDEO Semne de întrebare despre calificările purtătoarei de cuvânt a lui Trump, încă din prima zi la Casa Albă. Clipurile cu ea s-au viralizat

Katie Zacharia s-a încurcat, a fost ezitantă și a citit mecanic de pe o foaie în prima sa declarație la Casa Albă, marți. Apoi, au apărut întrebările despre calificările sale juridice.

Casa Albă s-a văzut nevoită să răspundă la întrebări privind calificările juridice ale proaspetei purtătoare de cuvânt a președintelui Donald Trump, Katie Zacharia, care a avut un debut ezitant în sala de conferințe de presă.

Clipurile cu Zacharia, care se încurcă și citește cu greu de pe o hârtie declarația pe care o susține s-au viralizat pe rețelele sociale.

Trump a numit-o pe Zacharia „avocată” în anunțul de vineri privind numirea acesteia, iar profilul ei de pe LinkedIn menționează că a ocupat funcția de consilieră juridică generală la Fix California, o organizație non-profit fondată de Ric Grenell, un consilier al lui Trump.

Admisă în barou în China

Întrebată însă marți unde a fost admisă în barou, Zacharia a răspuns că în China – nu într-un stat american sau în Districtul Columbia, unde ar fi fost necesar să fie admisă pentru a putea exercita profesia de avocat în Statele Unite.

Q: You said Zacharia is an attorney. Where did she pass the bar exam? What state? ZACHARIA: When I moved to China https://t.co/LUAk4Vhqgp — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2026

Persoanele fără cetățenie chineză nu au dreptul să pledeze în instanță, în China, scrie Washington Post.

Întrebată același lucru, Casa Albă nu a explicat dacă Zacharia a fost vreodată avocată practicantă în Statele Unite.

„Katie s-a mutat în China împreună cu soțul ei după absolvire, din cauza jobului acestuia la o firmă americană de capital privat, în timp ce ea lucra în domeniul dreptului tranzacțiilor internaționale”, a explicat Casa Albă.

Zacharia deține o diplomă în drept de la Universitatea Pepperdine, absolvind în 2011, a confirmat universitatea. Jurnalistul independent Judd Legum a fost primul care a ridicat semne de întrebare privind admiterea ei în barou, menționând că Zacharia nu fusese admisă în baroul din California.

Întrebările au apărut după ce Zacharia a avut marți o scurtă apariție în fața presei, răspunzând la doar trei întrebări ale reporterilor după ce a citit un text pregătit, într-o primă apariție în care a avut multe ezitări.

„Mi s-a părut că s-a descurcat foarte bine”, spune Trump

Trump a anunțat numirea lui Zacharia săptămâna trecută, printr-o decizie care a ocolit-o, potrivit Washington Post, chiar și pe puternica sa șefă de cabinet, Susie Wiles, potrivit mai multor surse.

Prima ei apariție în sala de presă a stârnit reacții mixte în interiorul Casei Albe.

„Mi s-a părut că s-a descurcat foarte bine”, le-a spus Trump reporterilor după briefingul de marți, în timp ce se îndrepta spre Marine One pentru a se deplasa la un miting electoral în Alaska.

Incredible first day for new White House press secretary Katie Zacharia https://t.co/aLoeOYVrux — The Daily Show (@TheDailyShow) October 13, 2026

Însă alți oficiali de la Casa Albă s-au întrebat cât de mult a reușit să se pregătească înainte de briefing și au spus chiar că se îndoiesc că ea va rămâne prea mult în funcție.

Membrii de rang înalt ai personalului de la Casa Albă, inclusiv Wiles, au fost informați cu privire la decizia de a o angaja pe Zacharia cu o seară înainte ca Trump să o anunțe vineri, au spus sursele.

Zacharia a avut puțin timp să se pregătească pentru briefing, care poate fi o confruntare dificilă cu presa.

Un început ezitant

În declarația sa de deschidere, Zacharia a lăudat în repetate rânduri energia lui Trump și a subliniat numărul mare de participanți la mitingurile sale, unde, în ultimele zile, zeci de locuri au rămas neocupate.

Zacharia a răspuns apoi la întrebările adresate de trei publicații: Breitbart News, Fox News și Daily Mail, toate acoperind știrile dintr-o perspectivă conservatoare.

Ea a spus că „va trebui să revină cu un răspuns” la o întrebare adresată de Fox cu privire la schimbul de informații cu Ucraina – un răspuns oarecum neobișnuit pe o temă care a ocupat un loc proeminent în știrile de marți dimineață, scrie Washington Post.

Zacharia: "My president – ah, excuse me, my husband. That’s a good one." https://t.co/o81AXU1QW4 — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2026

Zacharia a făcut apoi o greșeală de exprimare vorbind despre „președintele meu”, în timp ce se referea la soțul ei, atunci când a răspuns la o întrebare prietenoasă despre cum intenționează să găsească un echilibru între timpul petrecut cu cei patru copii mici ai săi și cerințele jobului.

Zacharia a susținut politicile lui Trump la Fox și One America News și a lucrat, de asemenea, pentru Truth Social, platforma sa de social media. Însă ea nu are o relație de lungă durată cu președintele.

Imediat după ce a abordat echilibrul dintre viața de familie și cea profesională – și l-a lăudat pe Trump pentru angajarea femeilor cu familii – Zacharia a încheiat conferința de presă, declarând că „președintele Trump se îndreaptă spre Marine One pentru călătoria noastră istorică în Alaska, iar noi îi putem adresa toate întrebările pe care le avem”.