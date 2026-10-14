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Actualitate

VIDEO Semne de întrebare despre calificările purtătoarei de cuvânt a lui Trump, încă din prima zi la Casa Albă. Clipurile cu ea s-au viralizat

Adrian Cochino
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Katie Zacharia s-a încurcat, a fost ezitantă și a citit mecanic de pe o foaie în prima sa declarație la Casa Albă, marți. Apoi, au apărut întrebările despre calificările sale juridice.

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