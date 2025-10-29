VIDEO Simion spune că „în primul rând” liderul PSD „periclitează relațiile cu SUA”, nu Oana Gheorghiu: „Îl ai pe un penal în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu”

Deputatul George Simion, liderul AUR, a transmis marți seară un mesaj video în care îl critică pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că este un „penibil care a executat tot ce i s-a dat de-a lungul «carierei» sale”.

Reacția liderului AUR vine în contextul în care omologul său de la PSD i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea de numire a Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, în funcția de vicepremier. Propunerea a fost înaintată marți președintelui Nicușor Dan.

„Când credeam că nu se poate mai penibil și mai controlat, și mai sistem, și mai securist ca Marcel Ciolacu, iată că a apărut Sorin Grindeanu, acest penibil care a executat tot ce i s-a dat de-a lungul «carierei» sale și acum e deranjat de Oana Gheorghiu, tipa cu «Dăruiește Viață», că să nu ocupe cumva funcția de vicepremier, că periclitează relațiile cu Statele Unite”, a declarat George Simion într-un mesaj pe TikTok.

Liderul AUR susține că „relațiile cu Statele Unite, în primul rând, le periclitează domnul Sorin Grindeanu, care a participat la anularea alegerilor” prezidențiale din 2024.

„Sorin, fii cuminte! Îl ai pe un penal acolo, în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu. Da, Sorine? Ăsta e PSD-ul tău? Departe de mine să îi îndrăgesc pe cei care nu au Statele Unite sau pe Donald Trump la inimă, dar ce-i corect e corect – și eu sunt un om corect. Sorin Grindeanu și acest PSD merită să dispară, merită să fie taxați de români pentru aceste mojicii. Unii suntem «trumpiști», cum suntem noi, de la AUR, alții nu sunt «trumpiști» și l-au criticat pe Donald Trump de-a lungul vremii”, a continuat George Simion.

El a precizat că nu o susține pe Oana Gheorghiu.

„Ar fi foarte bine dacă cei care au demnitate i-ar aminti lui Sorin Grindeanu ce blocuri a luat ca șpagă și despre excursiile Nordis și dacă ar spune cei din coaliție care o susțin pe Oana Gheorghiu, nu e cazul meu, totul despre acest escroc, acest infractor numit Sorin Grindeanu, liderul coaliției”, a conchis George Simion.