VIDEO Singur, în „no man’s land”, un deținut politic eliberat de Lukașenko a refuzat să plece din Belarus: „Acest lucru arată cât de crud este regimul”

În zona neutră de la granița dintre Belarus și Lituania, un bărbat în vârstă a rămas joi singur. Este vorba de politicianul de opoziție Mikola Statkevich, cea mai proeminentă figură dintre cei 52 de deținuți politici eliberați în cursul zilei de ieri de liderul belarus Alexander Lukașenko, la cererea președintelui american Donald Trump, potrivit Reuters.

El a fost singurul care a refuzat să treacă granița în Lituania vecină, unde deținuții eliberați au fost întâmpinați ulterior de oficiali americani și lideri ai opoziției belaruse la ambasada SUA din Vilnius.

Nu știm clar de ce Statkevich, în vârstă de 69 de ani, a refuzat să plece. Opoziția din exisl spune că prizonierii politici eliberați ar trebui să aibă dreptul de a rămâne în Belarus, în loc să fie supuși la ceva ce echivalează cu o deportările forțate.

„Aceasta este o adevărată dramă, deoarece Mikola Statkevich a refuzat absolut să părăsească Belarusul și ei încearcă să îl forțeze să plece”, a declarat pentru Reuters un înalt oficial al opoziției, Franak Viacorka.

„Acest lucru arată cât de crud este regimul, pentru că nu le-au dat oamenilor șansa să aleagă dacă să rămână sau să plece”, a adăugat el.

Liderul opoziției Sviatlana Tsikhanouskaya a scris pe X că Statkevich „s-ar fi întors în Belarus”.

Ea a spus că el este „un adevărat erou al poporului nostru” și i-a urat „putere, siguranță și libertate”.

Imaginile surprinse de o cameră web de la frontieră l-au arătat pe Statkevich, îmbrăcat în negru, stând pe un zid jos în „no man’s land”, zona neutră dintre punctele de frontieră ale celor două țări. Dar, în imaginile ulterioare, acesta a dispărut, aparent în Belarus.

Belarus: CCTV images of Mikalai Statkevich sitting in the no man's land between the Belarusian and Lithuanian border posts, refusing to walk to the Lithuania side and go into exile.



After two hours he was allowed back into Belarus. https://t.co/XanpyFtShn pic.twitter.com/beAzvwRC17 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 11, 2025

„Nu i-am confirmat identitatea, nu i-am văzut documentele. Dar recent s-a întors în punctul de trecere a frontierei din Belarus, acum nu îl mai vedem. Nu a intrat în Lituania”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al poliției de frontieră lituaniene.

Există un precedent pentru disidenții belaruși care refuză să fie expulzați. În 2020, liderul protestelor pro-democrație Maria Kalesnikava a devenit un erou al opoziției atunci când și-a rupt pașaportul în bucăți mici pentru a împiedica ofițerii de securitate să o forțeze să treacă granița în Ucraina. Ea nu a fost printre cei eliberați joi și rămâne în închisoare.

Statkevich, care a candidat împotriva lui Lukașenko în alegerile din 2010, a fost arestat în mai 2020 și condamnat în 2021 la 14 ani într-o închisoare de maximă securitate pentru „organizarea de revolte”.

Grupul pentru drepturile omului Viasna afirmă că acesta s-a îmbolnăvit de pneumonie în 2022, a suferit cinci perioade de izolare și a fost privat în diferite momente de dreptul său de a primi vizite și colete.