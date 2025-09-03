VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce

Pe tronsonul de nord din actuala autostradă de centură A0 a Capitalei sunt în lucru în prezent trei loturi, însă doar unul singur va fi gata în acest an. Tronsonul dintre Cernica și Pantelimon, construit de firma românească UMB, deținută de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, nu va putea fi însă deschis traficului rutier.

Lotul 4, cel dintre Cernica și A2, are doar 4,47 km distanță, dar este dificil de realizat pentru că presupune trei poduri, dintre care un viaduct lung de 1,3 km peste lacul Cernica. Termenul oficial de finalizare este octombrie anul acesta, însă autoritățile iau în calcul finalizarea acestuia spre finalul anului.

„Lotul va fi gata, cu siguranță, anul acesta, dar nu se va putea circula pe el din prima”, a declarat pentru HotNews.ro Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei de Drumuri (CNAIR).

HARTĂ – Autostrada de Centura a Capitalei A0 în august 2025 (verde – deschis circulației / roșu – în lucru) / Sursa: HotNews.ro

Autostradă „Muzeu” pentru că nu are descărcare de trafic în DN3

Problema apare din faptul că Lotul 4 nu are noduri la capetele sale. În sud, Lotul 4 din A0 Nord se leagă la A0 Sud și nodul rutier cu A2, segment dat în trafic anul trecut, însă la nord, nu există planificat un nod rutier cu DN3. Autostrada e gândită să se lege mai departe de Lotul 3, construit de o firmă din China, dar care nu va fi gata acum.

„Noi încercăm să găsim o soluție, să facem prin forțe proprii o descărcare provizorie, dar nu garantăm că vom reuși în timp util. Rezervele de implementare de pe contractele de pe A0 nu ne permit să facem o descărcare de trafic acolo. La intersecția cu DN3 va fi făcut un nod rutier, dar va fi un contract separat, nu va fi făcut acum”, a explicat oficialul din CNAIR.

Astfel, fără o descărcare de trafic amenajată la intersecția cu DN3, Lotul 4 va fi un tronson „muzeu”, finalizat și gata să primească trafic, dar fără posibilitatea de a fi dat în circulație până când va fi gata și Lotul 3.

„Lotul 3 nu va fi gata anul acesta, va fi gata abia la anul. Constructorul chinez este în întârziere. Nu au depășit termenul contractual, ci sunt în întârziere față de graficul de lucrări. În ritmul în care lucrează probabil lotul 3 va fi gata în vara anului următor, atunci va putea fi folosit și lotul 4 care se termină anul acesta”, a explicat Șerbănescu.

VIDEO – Cum arată acum lucrările la Lotul 4 din A0 Nord:

„O variantă care nu e optimă”

„Au sperat că vor sincroniza cele două loturi. Noi am zis public de mai demult că nu va fi gata la timp Lotul 3, iar acum din iulie era 100% clar că nu va fi gata. Si atunci am cerut de mai multe ori descărcare provizorie”, a spus pentru HotNews.ro Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructura (API), una dintre cele mai active organizații civice care monitorizează marile proiecte de infrastructură din țară.

„UMB va termina spre final de noiembrie sau decembrie. Problema majoră este peste lacul Cernica, cu deschiderile metalice ale podului peste lac. Nu e nicio grindă de metal ridicată până acum, probabil în curând vor începe să le ridice”, spune Ciurea.

„Șansele sunt mari pentru un lot muzeu”, admite reprezentantul API care crede, însă, că o descărcare provizorie, deși nu ar fi o soluție optimă, ar fi fezabilă până când și tronsonul adiacent va fi gata.

„Se poate face ceva dacă nu implică exproprieri, doar așa ceva s-ar face rapid. E o variantă care nu e optimă, pe DN3 totuși se circulă semnificativ”, spune Ciurea care recunoaște că improvizarea unei deschideri la intersecția cu DN3 ar complica lucrările pe care constructorul chinez al Lotului 3 trebuie să le facă la podul prin care drumul național va traversa autostrada.

A0 Nord Lotul 4, la intersectia fara nod rutier cu DN3 / Sursă: Captură YouTube

„Ceea ce se poate face in 3 luni e o solutie non-optimă, ceva ce ar deranja. Constructorul chinez trebuie să se apuce de pasaj. Dacă se apucă de pasaj, varianta de descărcare provizorie trebuie făcută astfel încât să se poată lucra. O să fie o soluție temporară, cam cum au făcut la DN2 unde s-a deschis legătura cu A0 printre pilele de pe DN2, pe unde se construiește podul autostrăzii. Se poate face, dacă se dorește și se ia decizia în direcția asta, trebuie însă atenție mare la semnalizare”, consideră expertul.

Acesta spune, totuși, că ar merita deschiderea traficului chiar și printr-o soluție mai puțin optimă până la finalizarea lotului adiacent. „Foarte rare sunt cazurile în care nu ar merita să fie deschis un lot de autostradă”, spune Ciurea.

Când va fi gata lotul adiacent, construit de chinezi

„Dacă întrebăm pe cei care circulă pe DN3, probabil ar spune că nu merită o descărcare cu deranj. Dacă vorbim totuși de conectarea DN3 la A2, practic mai descongestionezi actuala centură – din punctul ăsta de vedere ar merita, s-ar mai împărți traficul”, crede reprezentantul Pro Infrastructura.

Și dacă nu va fi realizată nicio soluție provizorie de descărcare, cât va sta „muzeu” totuși Lotul 4?

„Între șase luni și nouă luni de zile”, consideră expertul care estimează că atât mai are de lucru constructorul chinez la lotul adiacent.

„E și în funcție de vreme, și de când primesc autorizația de construire pentru pasajul de la DN3. Undeva până în mai-iunie ar trebui să termine. Se poate termina până atunci, e fezabil. Optimist ar fi luna mai, mai pesimist ar fi undeva în vară. Eu tind să cred totuși că ar merita deranjul cu o descărcare provizorie. Chiar dacă traficul de pe DN3 va avea de suferit câteva luni, dar o bună parte din trafic ar putea să o ia spre Autostrada Soarelui pe A0 de pe DNCB unde e singurul tronson care nu a fost modernizat pe partea de nord”, spune reprezentantul Pro Infrastructura.

Autostrada A0 Nord, Lotul 4 / Sursă: HotNews.ro

A0 Nord – Lot 3 (DN2/Afumați – DN3/Cernica)

Lungime : 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2

: 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2 Constructor : CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation )

: CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation ) Valoare : 397.996.117,63 lei fără TVA

: 397.996.117,63 lei fără TVA Contract semnat: 16 martie 2023

16 martie 2023 Termen : 12 luni proiectare + 18 luni execuție

: 12 luni proiectare + 18 luni execuție Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024

începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024 Termen contractual de finalizare: Februarie 2026

Februarie 2026 Finalizare posibilă: T2 2026

T2 2026 Stadiu (august 2025): 57%

A0 Nord Lot 4